Die meisten bleiben auf Distanz

Das Traumwetter lockte über Ostern die Kreisverdener aus ihren Häusern. Viele machten Spaziergänge und genossen den Sonnenschein – und verdrängten dabei vielleicht für eine kleine Weile die Corona-Krise. Dafür, dass sie trotzdem die Kontaktbeschränkungen nicht vergaßen, sorgte die Polizei. Bis auf einige wenige Ausnahmen habe sich die Bevölkerung an die Regeln gehalten, berichtet Polizeisprecherin Sarah Humbach.

Landkreis – Aktuelle Infiziertenzahlen meldete der Landkreis über die Osterfeiertage erwartungsgemäß nicht, diese sind erst heute wieder zu erwarten. Auch wenn die Statistiken in der vergangenen Woche eine gewisse Entspannung der Lage andeuteten, bereitet sich der Krisenstab des Landkreises weiter auf einen möglichen Anstieg der Fallzahlen vor.

Notlazarett: Personal wird derzeit gesucht

So ist mittlerweile ist das Not-Lazarett im Containerdorf am Verdener Kreishaus bezugsfertig. „Sollte es, was wir nicht hoffen, zu Bettenengpässen in den beiden Häusern der Aller-Weser-Klinik in Verden und Achim kommen, können wir kurzfristig mit dem Betrieb beginnen“, erklärt Landrat Peter Bohlmann. Das Containerdorf bleibe aufgrund seiner Zimmeraufteilung, seiner Ausstattung und Lage dafür die erste Wahl. Im Einsatzfall werden sich Vertragsärzte vor Ort um die klinische Beobachtung der Patienten kümmern. Die pflegerische Betreuung übernimmt neu angeworbenes Personal. Für beide Aufgaben hat der Landkreis aktuell Stellenausschreibungen veröffentlicht. Zurzeit finden die ersten Personalauswahlgespräche statt.

Unterstützt wird das Lazarett-Personal von weiteren Pflegeassistenzen, die das Deutsche Rote Kreuz (DRK) stellt. Diese helfen bei der Ausgabe von Materialien und bei der Essenausgabe. Das DRK kümmert sich zudem um die Logistik rund um die Materialversorgung – angefangen von Bettbezügen über Handtücher, Fieberthermometer bis hin zum Toilettenstuhl.

Für die schnelle Umrüstung des Containerdorfes und der drei Sporthallen zu Lazaretten zeichnen – unter Federführung der Abteilung Gebäudewirtschaft des Landkreises – Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) zusammen mit weiteren Helfern verantwortlich. Dabei wurden in den drei Sporthallen rund 1,6 Kilometer Bauzaun, 2 Kilometer Folie, 2,5 Kilometer Klebeband sowie 580 Betonfüße mit einem Gesamtgewicht von rund 7,8 Tonnen verbaut.

Wie schon im Flüchtlingsgeschehen Ende 2015 zeige sich auch in der Coronavirus-Pandemie, wie effektiv sich die Stabsarbeit im Zusammenspiel von Kreisverwaltung mit Fachberatern aus dem Gesundheitsbereich, von Rettungsdienst, THW und Feuerwehr sowie Verbindungspersonen von Polizei und Bundeswehr gestalte, findet Landrat Bohlmann. „Mit dem Stab, quasi als Behörde innerhalb der Behörde, können wir uns auf die Krisenbewältigung konzentrieren und dennoch in den meisten Bereichen der Kreisverwaltung, wenngleich aktuell verstärkt auf digitalem Wege, den normalen Dienstbetrieb aufrechterhalten.“

Polizei beendet Stehtisch-Party

Über die Osterfeiertage war die Polizei im ganzen Landkreis verstärkt präsent und hat die Einhaltung der Beschränkung sozialer Kontakte kontrolliert. „Hierbei gingen die Beamten immer wieder auch Hinweisen aus der Bevölkerung nach“, berichtet Pressesprecherin Humbach. „Das gute Wetter nutzten viele Bürger für einen Spaziergang oder eine Fahrradtour aus. Der Großteil beachtete dabei die bestehenden Regelungen und zeigte Verständnis für die Maßnahmen der Polizei.“

Allerdings mussten die Beamten vereinzelt auch Platzverweise aussprechen und Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten. Gruppen von mehr als zwei Personen, die nicht einem Hausstand angehörten, wurden aufgelöst. Hierzu zählte unter anderem auch eine Fahrradgruppe. Erneut hielten sich Personen außerdem im Bereich von Spielplätzen oder Sportanlagen auf. In der Nacht zu Montag wurden die Beamten zum Beispiel über eine Personengruppe informiert, die einen Spielplatz in Verden anscheinend für ein Zuammentreffen und den Konsum von alkoholischen Getränken nutzte.

Darüber hinaus trafen sich in Verden in einem Wohngebiet rund zehn Personen auf der Straße. Hierzu hatten sie Feuerkörbe sowie Stehtische aufgebaut. Die Zusammenkunft wurde durch die Polizei beendet. Auch in Grasberg lösten die Beamten eine Gartenparty auf.

Osterfeuer waren verboten – und die Polizei konnte dahingehend auch keine Verstöße feststellen. Allerdings zündeten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag ein bereitgelegtes Osterfeuer in Ottersberg an (siehe Seite Oyten-Ottersberg). Die Polizei in Achim sucht diesbezüglich nach Zeugen.

Sonderöffnungszeiten für Abfallhöfe

Für die drei Abfallhöfe, die am morgigen Mittwoch wieder öffnen, legt der Landkreis Sonderöffnungszeiten fest. Die Wertstoffannahmestellen in Beppen, Kirchlinteln und Oyten haben Mittwoch bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Ab dem 20. April gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. Auch eine Abgabe von Sonderabfällen an der stationären Sonderabfallsammelstelle in Langwedel, Birkenallee 40, ist wieder möglich. Problemabfälle aus privaten Haushalten werden dort am Donnerstag, 7. Mai, von 15 bis 20 Uhr, und am Samstag, 9. Mai, von 9 bis 12 Uhr, angenommen. Die mobile Schadstoffsammlung fällt aus. rei