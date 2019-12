Mehrweg statt Plastik

Nachhaltigkeit, darauf legt Monika Bornscheuer Wert. Gesagt, getan, bietet sie auf dem Verdener Weihnachtsmarkt ihre Suppen an. Dieses Mal in recyclebaren Schüsseln. Vorbildlich! Aber nicht alle Leute mögen das und meckern. Und sogar geklaut wird!

VON CHRISTEL NIEMANN

Verden – „Ich mache mit.“ Monika Bornscheuer, die auf dem Verdener Weihnachtsmarkt Monis Verdener Futterkrippe betreibt, hat sich in diesem Jahr etwas einfallen lassen, hat kompostier- und recyclefähiges Geschirr und Besteck geordert und die Plastikvarianten aus ihrer Hütte verbannt. Wer an ihrer Bude Suppe, Burgunderbraten, Knipp oder das vegetarische Angebot ordert, bekommt das Gewünschte jetzt auf umweltfreundlichem Geschirr.

Doch es gibt Anlaufschwierigkeiten. Gespült und recyclebar kommt nicht überall an. Viele Leute wollen lieber Einweg und Plastik. „Manche Besucher meckern sogar und gehen dann weiter“, berichtet Moni kopfschüttelnd. Und noch was: „Größtes Problem sind die hölzernen Suppenlöffel, die gar nicht angenommen werden“, erzählt Bornscheuer. „Dafür habe ich Verständnis, weil das Gefühl im Mund nicht so angenehm ist.“

Die pfiffige Unternehmerin hat sofort reagiert: „Ich habe daher kompostierbare Suppenlöffel eingekauft, aber auch die werden zu von etlichen Kunden nicht angenommen“, wundert sie sich. „Diese Löffel gibt es nur in Schwarz und das mögen viele offenbar nicht.“

Nächster Versuch: „Ich habe wieder investiert und auf die Schnelle noch 30 Mehrweglöffel angeschafft.“ Erfolgreich, aber: „Schon am ersten Abend waren acht Löffel auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Wo sie abgeblieben sind, weiß ich nicht, aber ich ärgere mich schon darüber“, sagt sie.

Aber Moni Borscheuer gibt nicht auf: Um das rätselhafte Verschwinden in den Griff zu bekommen, hat sie Pfand in Höhe von einem Euro eingeführt. „Das wollte ich eigentlich nicht, aber anders ist der Schwund nicht in den Griff zu bekommen.“

Die gute Laune ist Monika Bornscheuer dennoch nicht vergangen. „Ich bleibe einfach entspannt. Es muss sich wohl alles erst einspielen. Ich sehe keinen Grund aufzugeben.“ Und sie sieht alle in der Pflicht: „Die Meere sind voller Plastik und alles schreit nach Nachhaltigkeit, aber scheinbar nur solange, wie es eigene Bereiche und Befindlichkeiten nicht tangiert. Dabei sind wir alle gefordert, und auf dem Weihnachtsmarkt will ich gerne Vorbild sein.“

Nicht zuletzt knüpft Monika Bornscheuer auch an Fridays for Future an. Denn das Geschirr ist ein kleines Beispiel, wie man mit vergleichsweise geringem Aufwand etwas verändern kann.