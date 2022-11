Mehrjährige Haftstrafen für fünf Männer aus dem Heidekreis

Drei der Angeklagten mit ihren Verteidigern in der Verdener Stadthalle. © wb

Fast zwei Jahre nach dem Auftakt ging am Donnerstag der Prozess gegen fünf Angeklagte aus dem Heidekreis zu Ende. Sie mussten sich unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls verantworten.

Verden/Walsrode – Im Verdener Mammutprozess mit fünf Angeklagten aus dem Heidekreis ist nach fast zwei Jahren Dauer am gestrigen 66. Verhandlungstag das Urteil verkündet worden. Die 2. Große Strafkammer hat die fünf Angeklagten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Überwiegend wegen schweren Bandendiebstahls.

Seit dem 24. November 2020 mussten sich die mittlerweile 28 bis 34 Jahre alten Männer vor Gericht verantworten. Im Februar 2020 waren vier von ihnen unmittelbar nach dem Verlassen eines Tatortes in Walsrode festgenommen worden. Für den fünften Angeklagten klickten kurz darauf die Handschellen.

Angeklagte seit Februar auf freiem Fuß

Zwei Jahre saßen alle in Untersuchungshaft. Seit Februar sind die Männer wieder auf freiem Fuß. Nun steht ihnen eine erneute Inhaftierung bevor. Doch dafür muss das Urteil zunächst rechtskräftig werden, was so schnell nicht zu erwarten ist.

Eine Einnahmequelle von nicht nur vorübergehender Dauer wollten sie sich nach der Überzeugung der Richter mit den Taten verschaffen. Dabei habe es feste Strukturen gegeben. Der 34 Jahre alte Angeklagte aus Soltau habe über unbekannte Dritte Infos über geeignete Objekte erhalten. „Er entschied, was in Betracht kam, und beauftragte die anderen“, stellte Vorsitzender Richter Dr. Andreas Ortmann in der rund dreistündigen Urteilsverkündung fest.

Der 34-Jährige legte fest, in welcher Konstellation die Taten begangen werden sollten. Bei ihm ist das Diebesgut abgeliefert worden. „Er übernahm den Absatz der Wertgegenstände“, so der Vorsitzende. Dafür habe er von der Beute 15 bis 20 Prozent erhalten. Die anderen Angeklagten hätten aber auch ohne Auftrag Taten begangen, betonte Ortmann.

Höchste Strafe: Acht Jahre und vier Monate

Zu sieben Jahren und drei Monaten Haft wurde der 34-Jährige verurteilt, von einigen Anklagepunkten aber auch freigesprochen. Das höchste Strafmaß erhielt mit acht Jahren und vier Monaten ein 30-Jähriger aus Walsrode. Er war beteiligt an dem Überfall auf eine 80 Jahre alte Frau in Walsrode und hat sich dabei des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung schuldigt gemacht. Mit drei weiteren Angeklagten brach er in ein Wohnhaus in Bad Fallingbostel ein und erbeutete Schmuck im Wert von rund 95 000 Euro.

Außerdem war er mit den weiteren Angeklagten an mehreren gescheiterten Einbruchsversuchen in ein Wohnhaus in Soltau beteiligt. Die Polizei hatte die Angeklagten bereits im Visier und hörte deren Gespräche ab.

Ermittler wussten von geplantem Überfall

So erfuhren die Ermittler von dem Plan, auf den als vermögend angesehenen Hausherrn zu schießen, damit er Geld und Uhren herausgibt. Der Mann und seine Lebensgefährtin waren zur eigenen Sicherheit von der Polizei in einem Hotel untergebracht worden.

Ein 28-Jähriger aus Walsrode wurde zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt und zu jeweils fünf Jahren und drei Monaten zwei 24 und 34 Jahre alte Angeklagte aus Walsrode. Festgelegt wurden für die einzelnen Angeklagten einzuziehende Beträge zwischen knapp 6 000 Euro und 97 257,35 Euro als Wert des Taterlangten.