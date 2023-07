Mehr Photovoltaik, weniger Wasserkraft

Von: Heinrich Kracke

Legten spürbar zu: die Erneuerbaren Energien im Landkreis Verden. GrafiK: Kracke © Kracke

Versorgung mit Eneuerbaren Energie steigt im Kreis Verden auf 96 Prozent

Verden/Achim – Fast wäre es schon soweit gewesen, fast hätte der Landkreis Verden bereits im vergangenen Jahr den Sprung zur kompletten Eigenversorgung mit Strom geschafft. Auf bemerkenswerte 96,8 Prozent ist laut Erhebungen dieser Zeit der Anteil der Erneuerbaren Energien gestiegen. Zuwächse feierten im zurückliegenden Jahr vor allem die Windkraft und Photovoltaik, nicht zu unterschätzen waren aber auch die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine und damit die Appelle, möglichst sparsam mit der Energie umzugehen. Der Stromverbrauch sank jedenfalls kreisweit um knapp zehn Prozent und fiel damit auf das Niveau des ersten Corona-Jahres. Bundesweit stieg der Anteil der Erneuerbaren Energien am Gesamtverbrauch auf 46 Prozent.

Lange Zeit deutete vergangenes Jahres vieles darauf hin, es könnte die Energiewende mit einer zumindest rechnerischen Eigenversorgung geschafft werden. Dass es dann doch nicht reichte, lag im weitesten Sinne am Klimawandel, lag an den langen Trockenheits-Perioden im Jahr 2022. Es lag an der Wasser-Kraft, die im Raum zwischen Ottersberg und Dörverden ein beträchtliches Potenzial ausmacht. „Wir sind natürlich stark abhängig vom Wasseraufkommen in der Weser“, sagt Axel Schröder vom Kraftwerksbetreiber Statkraft in Dörverden. In erster Linie gehe es darum, die Schifffahrt so zu regulieren, dass der Warentransport aufrecht erhalten werden könne. Hieß also beispielsweise im vergangenen Jahr: Der Fluss wurde aufgestaut, das Wasser floss nur in spärlichen Mengen durch die Turbinen-Anlage. Beide größeren Kraftwerke im Landkreis Verden lagen folglich unter den Vorjahreswerten. In Dörverden sank die Erzeugung von 25 auf 20 Millionen Kilowatt, in Intschede von 48 auf 36, dies auch noch zusätzlich bedingt durch Abschaltungen im Zuge der Bauarbeiten am Weserübergang.

Aktuell zeichnet sich indes keine echte Trendwende ab. Es mag an den vergangenen Tagen geregnet haben wie sonst selten im Sommer, richtig spürbar sind diese Niederschläge nicht. „Das bringt wenig, es ist meist schon nach einem Tag wieder weg“, so Schröder. Wichtiger seien anhaltende Naturschauspiele, sei beispielsweise die Schneeschmelze im Harz, die in diesem Jahr erneut fast komplett ausgefallen ist. „Das hätte für einen längeren Zeitraum für höhere Wassermengen gesorgt.“ Zusätzliche Sorgenfalten verursacht das große Nachfüllbecken der Weser, die Edertalsperre. „Sie ist zum aktuellen Zeitpunkt bereits halb leer gelaufen.“

Die größten Sprünge feierte im vergangenen Jahr die Photovoltaik. Im Einzugsbereich der Avacon, vorrangig im Südkreis und in der Samtgemeinde Thedinghausen stieg die Zahl der Sonnenstromer um 104 auf 678, im restlichen Kreis, im Einzugsgebiet der EWE sogar um 233 auf 1229. Weitere beträchtliche Wachstumsraten werden im laufenden Jahr erwartet. Lediglich leicht zugelegt hat die Windenergie, wobei sogar die Zahl der Anlagen rechnerisch im Kreis um eine gesunken ist. Neu installierte Rotoren oftmals im Repowering erzeugen allerdings ein x-faches an Strom im Vergleich mit ihren Vorgängern. In diesem Bereich dürfte auch im laufenden Jahr kein größerer Zuwachs im Landkreis Verden zu erwarten sein. Zurzeit liegen eine Vielzahl Projekte auf Eis. Unter anderem wird auf Entscheidungen zum Regionalen Raumordnungsprogramm gewartet. Allerdings mussten die Planer im Kreishaus zuletzt wegen immer neuer Vorgaben aus der Politik sämtliche bisherigen Überlegungen neu beginnen. Mal waren es die präziseren und einfacher gewordenen Naturschutz-Vorgaben, die einzupflegen waren, mal die Flächenvorgaben, die von Land und Bund ins Haus schwappten. Aktuell schaut es nach mindestens einer Verdoppelung der Windkraftflächen im Landkreis aus, was langfristig einen Riesenschub an zusätzlicher Stromerzeugung bedeuten würde.

Erstmals wieder deutlich rückläufig ist der Stromverbrauch im Landkreis. Unter anderem dürften sich die Sparappelle im Zuge des Ukraine-Kriegs ausgewirkt haben, ferner haben Unternehmen und Privathaushalte Energiesparmaßnahmen umgesetzt, darüber hinaus erhöhte sich im Zuge neu installierter Photovoltaik-Anlagen, auch der Balkonanlagen, die Eigenversorgung. Der Strombedarf der neu hinzugekommenden Elektro-Autos konnten damit offensichtlich locker kompensiert werden.

