Mehr Licht in die dunkelsten Ecken von Verden

Von: Markus Wienken

Blick in die Obere Straße: Noch brennen die Lampen. Wenn das Licht um 23 Uhr ausgeht, kann es ganz schön dunkel werden. © Markus Wienken

Die Energiesparmaßnahmen lassen es ab 23 Uhr zappenduster werden. Die CDU schlägt Solarlampen vor, insbesondere dort, wo es im Straßenverkehr gefährlich werden kann. Die Stadt hat aber auch noch eine andere Lösung im Blick.

Verden – Zappenduster in und um die Innenstadt, da kann einem auf dem abendlichen Nachhauseweg schon mal ein wenig mulmig werden. Auch in Verden, wo die Lampen an Werktagen ab 23 Uhr bis fünf Uhr morgens Pause machen, um damit – wie überall – Energie zu sparen. Nun soll an den dunkelsten Ecken und da, wo es im Straßenverkehr gefährlich werden kann, individuell nachgearbeitet werden. Mit moderner Technik.

Die Liste ist beachtlich. Circa 4 800 Lampen brennen in Verdens Innenstadt, davon die Hälfte mittlerweile LED. Doch mit der neuen Sparmaßnahme nützt eben das beste Licht nichts. Gut gemeint, ja, aber da wo es ins Risiko geht, eben nicht, warnte die CDU. Ob rund um den Verdener Bahnhof und am ZOB, ob vor dem Tunnel zwischen Georgstraße und Mühlenberg oder in der Oberen Straße in der Innenstadt, Beispiele, gibt’s genug. Karin Hanschmann (SPD) sprang auf den Zug auf, verwies auf den Schülerweg in Dauelsen. Wer da, selbst im Schein der Lampen durchläuft, muss schon genau gucken, wo er hintritt. „Wenn das Licht ausgeht, ist nichts mehr zu sehen“, berichtete Hanschmann von den Erfahrungen der Nachbarn. Wer mit Anwohnern oder Reisenden am und um den Bahnhof spricht, stößt auf ähnliche Berichte.

„Gehen die normalen Lampen in den Sparmodus, springen die Solarlampen an“

Was außerhalb der Stadt geplant ist, an der Autobahnabfahrt in Walle bereits funktioniert, muss doch auch innerhalb der Stadt klappen, so die Überlegung von Jens Richter. Der CDU-Fraktionschef schlug stellvertretend für seine Fraktion, den Einsatz von Solarlampen vor. „Überall da, wo es finster und damit ungemütlich werden kann, könnten an die bereits vorhandenen Masten Paneele und Lampen geschraubt werden“, so der Vorschlag. „Gehen die normalen Lampen in den Sparmodus, springen die Solarlampen an“, so die patente Lösung. Und auch für die Zeit danach, wenn denn hoffentlich die Energiekrise ein Ende hat, gab’s von der CDU einen Vorschlag. „Dann werden die zusätzlich Lampen wieder abgebaut. Dunkle Orte gibt es genug. Die Nachfrage nach mehr Licht ist groß.“

Zurzeit ist die Straßenbeleuchtung in Verden wochentags von 23 bis 5 Uhr und am Wochenende, Freitag und Samstag, von 1 bis 5 Uhr komplett abgestellt. Lediglich der Holzmarkttunnel ist durchgängig beleuchtet. Daran wolle die Verwaltung auch festhalten, so die derzeitigen Absprachen. Seit Jahren sind zudem Stadt und Stadtwerke dabei, die ursprünglichen Natriumdampflampen gegen sparsame LED-Leuchten auszutauschen. „Weg von dem Flickenteppich, ein System für die gesamte Innenstadt und drumherum“, so der Plan. Und daran, so machte Kamermann deutlich, wolle die Verwaltung festhalten. „Jetzt, neben oder an den stehenden Masten Solarlampen anzubringen, eine neue Parallell-Lösung mit zwei Lampen an einem Standort, möchten wir vermeiden.“

Mit Modulen die Zeit-Schaltungen beeinflussen

Durchgehend heller könnte es an den dunkelsten Orten in und um Verden dennoch werden. Statt zusätzlicher Lampen soll dafür moderne Technik zum Einsatz kommen. Das Problem: Bislang können die Lampen in den Straßenzügen nicht einzeln gedimmt, an- oder abgeschaltet werden. „Nun gibt es die Möglichkeit, mit Modulen die Zeit-Schaltungen zu beeinflussen“, so Kamermann. Niclas Rippe, zuständig für Lampen und Schaltkreise bei der Stadt Verden, bestätigt: „Auf die Schnelle lässt sich die Lösung zwar nicht umsetzen, müssten zusätzlich Kabel verlegt werden, aber es wäre an einigen Stellen machbar.“ Fußgängerüberwege, Zebrastreifen, die Verdener Kreisel und das Gelände rund um den Bahnhof haben die Planer auf dem Zettel. „Wir werden uns zudem weitere Ort angucken, wo eine individuelle Lösung infrage kommt“, so Rippe.

Brennen die einzelnen Lampen, sind die zusätzlich gewünschten Solarleuchten – vorerst – vom Tisch, signalisierte CDU-Fraktionschef Jens Richter.