Mehr Defis für den Landkreis Verden

Von: Markus Wienken

Defibrillator und die richtigen Infos können Leben retten: Ralf Wiechers, Rettungs- und Feuerwehrleitstelle, und Sonja Richert, Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, wissen, wie es laufen muss. © wienken

Ein Stromschlag aus dem Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED) rettet Leben. Der Landkreis Verden fördert die Anschaffung solcher Geräte.

Landkreis – Das Herz bleibt stehen, der Mensch, womöglich ein Angehöriger, ist klinisch tot. Ein Stromschlag per Defibrillator kann das Leben retten. Doch woher die Hilfe nehmen? „Bevor Sie loslaufen, melden Sie sich bei mir unter Telefon 112. Ich sage, was Sie tun müssen!“, erklärt mit ruhiger Stimme Ralf Wiechers, Leiter der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle in Verden. Er weiß, wo die Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED) stehen. Aber: „Es könnten durchaus noch ein paar mehr werden.“ Der Landkreis zahlt, hat dafür ein eigenes Budget.

Mehrere Monitore sind eingeschaltet, zeigen auf Knopfdruck Karten und Bilder im gesamten Landkreis Verden. Davor sitzt Ralf Wiechers, Kopf der Leitstelle des Landkreises Verden mit Sitz im Kreishaus an der Lindhooper Straße. Wiechers bewegt die Computermaus, bewegt den Pfeil, klickt auf den Bildschirm und eine Karte öffnet sich. Verdens Innenstadt, bunt und gefühlt ein großes Durcheinander, zahlreiche Symbole. Noch ein Klick, es wird übersichtlicher: „Fünf Standorte, wo 24 Stunden rund um die Uhr sieben Tage die Woche ein AED-Gerät einsatzbereit zur Verfügung steht“, sagt Wiechers. Er zeigt beispielsweise auf den Hauptsitz der Kreissparkasse Verden in der Ostertorstraße, dann die Volksbank an der Stifthofstraße oder die Polizeiinspektion Verden, Im Burgfeld. Noch ein Klick, die Stadt Achim wird, als Karte, sichtbar. Ähnliches Bild, auch hier finden sich Defis in der Kreissparkasse in Baden, in der Volksbank in der Achimer Brückenstraße, im Polizeirevier in der Obernstraße oder bei der Firma Desma in der Desmastraße. „Jeden Tag, 24 Stunden rund um die Uhr“, wiederholt Wiechers.

Nur ein paar Beispiele, die, wenn’s reibungslos läuft, Leben retten können. Damit es möglichst störungsfrei klappt, auch dafür sorgen Wiechers und seine Kollegen, alles ausgebildete Rettungs- und Notfallsanitäter, in der Leitstelle. „Wenn der Notruf hier bei uns in der Leitstelle über 112 ankommt, arbeiten wir nach einem ganz klaren Schema. Das hat sich, immer wieder auf den aktuellen Stand gebracht, in den vergangenen Jahren bewährt“, so Wiechers.

Experten geben am Telefon genaue Anweisungen

Geht der Notruf ein, wird zunächst nach Ort, Name und Problem gefragt. Danach die Aufforderung an den Hilfesuchenden, den Erklärungen und Anweisungen zu folgen, nicht zu unterbrechen. Handelt es sich um einen Herzstillstand, weiß der Rettungssanitäter, was zu tun ist, gibt die weiteren Anweisungen, bis hin zur Herzdruckmassage und dem Einsatz des Defi. Und da sind wieder Ralf Wiechers und Kollegen gefragt: „Ich sehe die Nummer im Display, kann, egal, ob Handy oder Festnetz, sofort lokalisieren, wo der Anrufer sich aufhält“, erklärt Wiechers. Per Mausklick weiß er sofort, ob in der Nähe ein Gerät hängt. „Während der Anrufer weiter beim Patienten Hilfe leistet und in Kontakt mit der Leitstelle bleibt, muss sich ein zweiter Helfer auf den Weg machen und den Defi holen“, erklärt Wiechers.

Die Geräte, zeigt der Blick in die Bilanz, retten Leben. Auch deshalb sollen weitere angeschafft werden. „Derzeit gibt es laut unserer Statistik 91 AED im Landkreis“, weiß Sonja Richert. Die Fachfrau ist beim Landkreis zuständig für die Beschaffung und Förderung von Laien-Defibrillatoren. „Wir wünschen uns nicht nur in den Städten, sondern besonders im ländlichen Raum eine flächendeckende Versorgung. Da gibt’s Nachholbedarf.“

Ein jährliches Förderbudget von 12000 Euro

Gelder sind vorhanden, der Landkreis hält für Defis ein jährliches Budget von 12 000 Euro vor. „Gefördert wird pro Gerät und Antrag mit maximal bis 650 Euro bei einer Selbstbeteiligung von mindestens 50 Prozent“, so Richert. Bis zum 30. September eines Jahres muss der Antrag beim Landkreis vorliegen. „Ein Konzept, wer sich um das Gerät kümmert, es wartet und pflegt, muss dabei sein, so die Bedingung“, sagt Richert. „Unterstützung gibt’s für Städte und Gemeinden, für private Unternehmen sowie für Vereine und Privatpersonen.“ Die Bedienung des Defis ist denkbar einfach. „Wird der Koffer geöffnet, meldet sich automatisch eine Stimme, wiederholt die Anweisung so lange, bis sie ausgeführt wird“, erklärt Ralf Wiechers. „Und wer nicht weiter weiß, dem helfen wir. Dafür sind wir da.“ Und noch einen Mutmacher hat Wiechers für den Ersthelfer parat: „Wer hilft, egal, wie, macht alles richtig. Falsch ist, wenn man nichts tut.“

Informationen zur Förderung von Laien-Defibrillatoren durch den Landkreis sind unter www.landkreis-verden.de/aed abrufbar oder bei Sonja Richert, Telefon 04231/15278.