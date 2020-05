Mehr Arbeitslose und viel Kurzarbeit

Verden – Im März war es noch nicht zu spüren, aber im April waren die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt auch im Landkreis Verden unübersehbar. Die Agentur Nienburg-Verden meldete für ihren Zuständigkeitsbereich einen Anstieg der Arbeitslosen-Quote um 14,3 Prozent, im Kreisgebiet beträgt der Anstieg 13,5 Prozent. Darüber hinaus haben im Bezirk 3 845 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. 50 000 Beschäftigte sind davon betroffen, 13 500 Männer und Frauen im Verdener Kreisgebiet.

Zwei Hauptgründe für den Anstieg

„Der sprunghafte Anstieg der Arbeitslosenzahlen hat im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen mussten sich mehr Menschen arbeitslos melden, da vermehrt Kündigungen in der Probezeit erfolgten, befristete Verträge nicht verlängert wurden und Selbstständige nicht mehr ihrer Tätigkeit nachgehen konnten. Zum anderen ist ein sichtbar geringerer Abgang in Beschäftigung zu verzeichnen, da geplante Einstellungen verschoben oder gar aufgehoben wurden“, erklärt Agenturleiter Christoph Tietje. Aufgrund der Unsicherheit, wie sich das Infektionsgeschehen weiter auf die Wirtschaft auswirkt, sei der Stellenzugang im April um die Hälfte eingebrochen. „In Bereichen wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe wurden bereits gemeldete Stellen storniert oder Neueinstellungen für das Saisongeschäft ausgesetzt“, so Tietje. Nur 471 neue Stellen gingen in den Bestand ein, im März hatten die Arbeitgeber noch 1 056 gemeldet.

Die Kontaktbeschränkungen haben auch einen direkten Einfluss auf die Statistik der Agentur. Weiterbildungen und Qualifizierungen mussten ausgesetzt werden, sodass die Teilnehmer wie vorgeschrieben wieder als arbeitslos gezählt wurden.

Der zeitliche Umfang der Kurzarbeit bei den betroffenen Betrieben ist sehr unterschiedlich: In der Gastronomie, dem Freizeitgewerbe und dem übrigen Dienstleistungsbereich wurde oft Kurzarbeit bis zu 100 Prozent angezeigt. In anderen Bereichen war zumindest ein reduzierter Betrieb möglich. Wieviel Personen dann tatsächlich in Kurzarbeit waren, lasse sich erst in drei Monaten wirklich sagen, da die Unternehmen erst dann die Abrechnung eingereicht haben müssen.

Um den erhöhten Beratungsbedarf zum Kurzarbeitergeld bewältigen und die steigende Zahl der Anträge schnell bearbeiten zu können, hat die Agentur weitere Mitarbeiter geschult. „Vor Corona haben wir im Regelfall eine Bearbeitungsdauer von 15 Tagen. Dieses Versprechen können wir aktuell beibehalten – trotz der Steigerungen. Wir tun auch alles dafür, die Bearbeitungszeiträume kurz zu halten, auch wenn die Zahl der Abrechnungen massiv ansteigen wird“, erklärt Tietje.

Die Pandemie hat auch im Landkreis Verden deutliche Auswirkungen. Im April lag der Bestand an Arbeitslosen bei 3 002 Männern und Frauen, 356 mehr als im März. Dabei sei die Zahl derjenigen, die aus einem Beschäftigungsverhältnis heraus neu arbeitslos wurden, um 51,8 Prozent gestiegen, meldet die Agentur.

Gründe seien vermehrte Kündigungen seitens der Betriebe oder auslaufende Verträge, die die Unternehmen in der aktuellen Situation nicht verlängert haben. Die Arbeitslosenquote ist durch diese Entwicklung um 0,5 Prozentpunkte von 3,6 Prozent auf nun 4,1 Prozent angestiegen.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung, das heißt bei der Arbeitsagentur Verden, ist die Zahl der Arbeitslosen um 17,2 Prozent höher als vor einem Monat. Bei dem für die steuerfinanzierte Grundsicherung verantwortlichen Jobcenter ist die Erwerbslosenzahl um 106 Personen auf nun 1 301 Männer und Frauen gestiegen. Mit 8,9 Prozent ist der Zuwachs deutlich niedriger.

Auch hier seien es unter anderem vermehrt Arbeitslosmeldungen von Selbstständigen, die durch die Situation nun auf die Leistungen nach Sozialgesetztbuch II angewiesen sind.