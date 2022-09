Baalk und Wöbse rufen zur Aktion „Licht aus!“ auf

Von: Heinrich Kracke

Am Donnerstag bleibt das Licht in den Filialen aus: Michael Baalk (l.) und Torsten Wöbse unterstützen die bundesweite Forderung nach einem Rettungsschirm über das Bäckerhandwerk. © Kracke

Mehl, Zucker, Hefe, Gas, Strom, Personal - in Bäckereien gibt es eine Preisexplosion. Firmenchefs aus dem Landkreis Verden fordern einen Rettungsschirm für das Bäckerhandwerk und rufen zur Teilnahme an der Aktion „Licht aus‘“ auf.

Verden – In der Bäckerei Baalk sind es die FKK-Brötchen. Frisch, kross, knackig. In der Bäckerei Wöbse heißen sie einfach nur „die Krossen“. Jene Basis-Brötchen, an denen sich vieles festmachen lässt. Vor einem Jahr kosteten sie 45 Cent, zum 1. Januar waren sie für 47 Cent erhältlich. Jetzt haben sie nächste Klippen übersprungen. „Wir haben den zum 1. Oktober kommenden Mindestlohn schon zum 1. Mai eingeführt, seither kosten sie 50 Cent“, sagt Torsten Wöbse. „50 Cent müssten sie auch bei uns mindestens kosten, das haben wir uns bisher nicht getraut. Bei uns liegen sie bei 49 Cent“, sagt Michael Baalk. Aber auch das sind nur vorübergehende Anpassungen. Mit den explodierenden Energiekosten droht ein nächster Schub. „Würden wir sämtliche kommenden Preissprünge weitergeben, wären 75 Cent nicht mehr ausgeschlossen.“

Grund genug für beide Unternehmen, sich der bundesweiten Forderung nach einem Rettungsschirm für das Bäckerhandwerk anzuschließen und ein sichtbares Signal zu setzen. Sowohl im 170-Mitarbeiter-Betrieb Baalk als auch im 80-Mitarbeiter-Betrieb Wöbse bleiben am morgigen Donnerstag die Verkaufsräume dunkel. Und das sind keine Einzelfälle. In den meisten Filialen im Landkreis dürfte das Licht ausbleiben. Das Signal, das die Bäcker damit nach Berlin senden wollen: „Die Bundesregierung muss uns genauso wie die Backwaren-Industrie als Härtefall anerkennen und spürbar entlasten.“

Sollte diese Unwucht bestehen bleiben, drohe ein Stück regionaler Kultur verloren zu gehen. „Wir müssten die Kostensteigerungen umlegen auf den Preis“, sagt etwa Wöbse. „Und das bedeutet, wir schießen uns aus dem Markt.“ Schon jetzt gehören die Bäckerei-Filialen zu den wenigen lokalen Treffpunkten in kleineren Orten. „Die Nahversorgung würde drastisch lückenhafter.“ Obendrein habe jede Bäckerei ihre eigenen Geschmacksrichtungen entwickelt, die ebenfalls verloren gingen. Unwiederbringlich.

Schon jetzt stellen beide Bäckereien ein verändertes Kundenverhalten fest. Es werde zunehmend gespart und auf liebgewordene Annehmlichkeiten verzichtet. Wöbse: „Das Kuchengeschäft etwa. Es ist um 15 Prozent zurückgegangen.“ Auch Baalk bestätigt eine „etwas rückläufige Entwicklung“ in diesem Bereich. Gleiches gelte bei den aufwändigeren Grundnahrungsmitteln. „Wir spüren schon, da bleibt das Körnerbrötchen schon mal liegen, es wird aufs Schnittbrötchen umgeschwenkt.“

Gleichzeitig wächst der Kostendruck aus vier Richtungen. Das Bäckerei-Handwerk spricht schon von einem Kosten-Tsunami. Ob Rohstoffpreise, ob Personal-Ausgaben, ob Strom oder Gas, alles wird explosionsartig teurer. Den Anfang machte das Mehl. Zwar seien ihm Lieferengpässe erspart geblieben, sagt Wöbse, aber der Preis sei zwischenzeitlich um 100 Prozent nach oben geschossen. Seither habe er sich beruhigt, aktuell liege er um 60 Prozent über dem Vorjahr, aber zu verknusen sei es nicht. Ähnlich die Lage etwa bei Zucker und Hefe. Beides um 50 Prozent teurer. Materialknappheit sei in Randsegmenten ein Thema, bei den Sonnenblumenkernen beispielsweise.

Als nächstes komme der Gaspreis. Mit rund 1,2 Millionen Kilowattstunden beziffert Baalk den Jahresbedarf seines Unternehmens, das 60-fache eines normalen Einfamilienhaushalts mit vier Personen. „Wir gehen von 300 000 Euro Mehrkosten aus“, so der Backbord-Chef. Und dann der Strompreis, der sich verdoppele. Wöbse kalkuliert allein für jede Filiale pro Jahr mit bis zu 30 000 Kilowattstunden, das achtfache eines Normalhaushaltes. „Das, was zu tun ist, haben wir getan“, sagt er, fast überall sei LED eingezogen. Aber auch das habe mit einer Ersparnis von bis zu 6 000 Kilowattstunden nur zu einem Erfolg geführt, der „sich in Grenzen hält“. Eine nächste Maßnahme wäre jetzt, so Baalk, das Abschalten der Backöfen in den Filialen. „Würden wir nur ungern tun. Die Kunden müssten dann auf absolut frische Ware verzichten.“

Als wäre das alles noch nicht genug, kommen die Personalkosten hinzu, die nur noch eine Richtung kennen, sie gehen nach oben. „Den Mindestlohn schon vorab zu erhöhen, heißt auch, das übrige Gehaltsgefüge nach oben zu korrigieren“, sagt etwa Torsten Wöbse. Mit spürbaren Veränderungen. „Vorher nahm das Personal 46 Prozent der Gesamtkosten ein, jetzt liegt es bei 50 Prozent.“

Wenn überhaupt noch welches zur Verfügung steht. „Gehen bei uns Mitarbeiter in Rente, dann können wir sie meist nicht sofort ersetzen“, so Wöbse. Er habe schon mit Nachmittagsschließungen reagieren müssen. „Es tut mir in der Seele weh, aber wir müssen auf Umsatz verzichten, weil es an Personal mangelt.“ Er beziffert die offenen Stellen mit deren vier. Fünf Vollzeitstellen seien es bei Baalk, die aktuell zu besetzen wären. „Das ging so weit, dass wir vergangenes Jahr eine Filialeröffnung um zwei Monate verschieben mussten, weil wir Mitarbeiter suchten.“

Trotz der schwierigen Lage geben sich beide Chefs kämpferisch. Aufgeben sei keine Option. Und zumindest eine Sorge bleibt ihnen erspart, die der Nachfolge. „Bei uns ist sie geregelt“, sagt Torsten Wöbse. Und beim Backbord haben Christof und Michael erst vor wenigen Jahren die Geschäftsführung von ihrem Vater Dietmar übernommen.