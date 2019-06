Medizinische Fachangestellte mit Brief

Freisprechung für erfolgreiche Absolventen der Abschlussprüfungen im Sommer und im Frühjahr

+ „Medizinische Fachangestellte“ steht auch auf dem Brief, den die erfolgreichen Absolventinnen aus Verden auf der Freisprechungsfeier erhielten. Foto: Ärztekammer

Verden – 69 Auszubildende haben im Sommer und zwölf weitere bereits im Januar dieses Jahres die Abschlussprüfung zur Medizinischen Fachangestellten (MFA) vor dem Prüfungsausschuss der Ärztekammer Niedersachsen, Bezirksstelle Verden, bestanden. Neben einer schriftlichen, haben sich die Absolventen auch in einer praktischen Prüfung bewährt, wobei sie in jeweils 75 Minuten zeigen mussten, dass sie den Anforderungen des Praxisalltags gerecht werden und die an sie gestellten Aufgaben sicher beherrschen.