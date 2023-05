Medizin und Pflege: In Verden Hand in Hand gegen den Fachkräftemangel

Teilen

Zu einem Gesundheitskonzern könnte Aller-Weser-Klinik werden, während am Bettenhaus noch gewerkelt wird. © Klee

Landkreis – Der akute Fachkräftemangel und die chronische Unterfinanzierung von Gesundheits- und Pflegeleistungen machen bundesweit Krankenhäusern und Pflegeheimen zu schaffen. Vor diesem Hintergrund plant der Landkreis Verden künftig eine engere Verzahnung der beiden kreiseigenen Pflegeeinrichtungen in Dörverden und Thedinghausen mit der kommunalen Aller-Weser-Klinik (AWK) und hofft, dass das ein Befreiungschlag wird.

„Wir steuern in Deutschland auf eine massive Versorgungskrise zu“, mahnt Landrat Peter Bohlmann in einer aktuellen Pressemitteilung nach der Sitzung des Kreisausschusses. Mit einer intensiveren, sektorenübergreifenden Zusammenarbeit der kommunalen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und der Pflege könnten Synergien freigesetzt werden. Schon jetzt arbeiten Klinik und Pflegeeinrichtungen bei der Ausbildung von Pflegekräften und zur Fachkräftegewinnung zusammen. Zukünftig sollen sie noch stärker gemeinsam um Pflegekräfte für alle Bereiche werben und dabei auch ausländischen Fachkräften Arbeitsmöglichkeiten und Einarbeitungskonzepte anbieten.

Weitere Kooperationen könnten die Attraktivität der kommunalen Arbeitgeber erhöhen,. So stehen Ideen zur Fort- und Weiterbildung, Kita-Angebote für Beschäftigte und Wohnraum für Auszubildende bereits auf der Agenda.

Einig waren sich Politik und Verwaltung in einer Sitzung des Kreisausschusses am Montag zudem darin, die Varianten einer solchen Zusammenarbeit, etwa einer Eingliederung der Pflegeheime als Tochtergesellschaft in die AWK oder andere Formen von Betriebsführungs- und Betreiberverträgen ergebnisoffen zu prüfen.

„Sollte das Ergebnis der weitergehenden Prüfungen die gesellschaftsrechtliche Integration der Heime in die Hauptgesellschaft AWK sein, wird dies über den Weg einer gemeinnützigen GmbH erfolgen“, erwartet Bohlmann.

Wie bei der AWK werde auch in den Pflegeeinrichtungen der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes weiter angewendet. „Die Heime bleiben kommunal und gemeinnützig, es gibt keine Gewinnorientierung, alle Arbeitsplätze an beiden Standorten bleiben zu unveränderten tariflichen Konditionen erhalten“, betont der Landrat. Ein Zusammenschluss von Heimen und AWK habe auch auf die Standorte und die Pflegesituation keinen Einfluss. Für den Pflegebetrieb und die Bewohnerschaft in Dörverden und Thedinghausen ändere sich also nichts.

Das Haus am Hesterberg ist das Kreisaltenheim in Dörverden. © Privat

Landrat Bohlmann zeigte sich sicher, dass die weiteren Prüfungen und die Ideen aus der Mitarbeiterschaft sowohl Vorteile in der Patientenversorgung als auch Vorteile durch das Zusammenwirken von Verwaltungs- und Technikleistungen ergeben werden. Am Ende des Prozesses, so Bohlmann, werde ein dauerhaftes Bekenntnis zur kommunalen Verantwortung für die Krankenhäuser und die Pflegebetriebe inklusive ihrer Beschäftigten stehen.

Der beabsichtigte Vertragsbeginn für die Kooperationsvereinbarungen oder Fusionen ist der 1. Januar 2024. „Mit der stärkeren Verzahnung von Gesundheitsversorgung und Pflegeeinrichtungen ergeben sich zugleich Chancen, dass unter dem „Marken“-Dach Aller-Weser-Klinik ein integrierter und innovativer Gesundheitskonzern entsteht, der für medizinisches und pflegendes Personal eine hohe Attraktivität besitzt“, so ist Bohlmanns Überzeugung.

Das Haus in der Bürgerei in Thedinghausen. © Landkreis