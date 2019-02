So ist das mit dem Klimaschutz

In den vergangenen Tagen war seine Einschätzung zu den Empfehlungen der Kohlekommission von der Bild-Zeitung bis zur TAZ alle Nase lang zitiert worden. Der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt fand sich quasi weltweit im Blätterwald wieder. Worum ging es? Die Grünen fordern laut Mattfeldt aus ideologischer Sicht die Eins-zu-eins-Umsetzung der Kohlekommission zum Ausstieg aus der Braunkohle. Das sei nicht zu machen. Sagt Mattfeldt. Nun ja. Auf diese Weise ist „unser“ Mann aus Langwedel zumindest auf Facebook unterwegs. Zur schmerzhaften Wahrheit gehört laut Kritikerkreisen aber auch, dass das Ergebnis der Kohlekommission deutlich hinter den Erfordernissen des Klimaschutzes zurückbleibt.

Das durften gestern Morgen im ZDF-Frühmagazin auf Nachfrage von Dunja Hayali dann auch zwei junge Berlinerinnen behaupten. Die beiden jungen Frauen gehören übrigens der Initiative an, die unter dem Motto „Fridays For Future“ zu Schulstreiks aufrufen. Jeden Freitag. Wie die schwedische Aktivistin Greta Thunberg, die das Ganze „erfunden“ hat. Eigentlich ein Wunder, dass es im Landkreis Verden in dieser Hinsicht noch relativ ruhig ist. Was aber nicht ist, kann ja noch werden. Vermutlich sehr zur Freude einiger Schulleitungen.

In der ZDF-Sendung mit dabei: die 22-jährige Geographiestudentin Luisa Neubauer. Sie hatte unlängst auf Twitter einen Shitstorm zu überstehen, war sie doch unter anderem schon nach Tansania, Namibia, Kanada und Großbritannien geflogen. Was sie heute für den Klimaschutz tue, fragte daher Dunja Hayali. Seit einiger Zeit ernähre sie sich weitgehend vegan, war die Antwort. Auch dazu könnte der unbefangene Beobachter sagen: Nun ja. Und was sagt Andreas Mattfeldt zu der Kohle-Ausstiegs- und Klimaschutz-Problematik, wiederum nachzulesen in dem von ihm besonders bevorzugten sozialen Netzwerk? „Liebe Kollegen der Grünen, dass ist jetzt kein Spiel mehr!!!! Bitte auch einmal daran denken, dass die Ausgaben für Umwelt oder auch Soziales erst einmal erarbeitet werden müssen.“

Aufgrund dieser durchaus höchst bemerkenswerten Statements lässt sich nur erahnen, dass der Klimaschutz wohl doch, im Gegensatz zu der Meinung der meisten Schüler und Schülerinnen, augenscheinlich Verhandlungssache ist. Oder? Das ist mein Wort zum Sonntag.