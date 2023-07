Buntes Dommusikfest in Verden zum Auftakt der Sommerkonzerte

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Teilen

Snacks und Getränke zur Musik konnten die Gäste im Innenhof des Doms genießen. © Haubrock-Kriedel

Ein Dommusikfestin verden markierte in diesem Jahr den Beginn der Sommerkonzerte. Zum Auftakt zelebrierte Pastor Lueder Möring am Sonntag einen fröhlichen Gottesdienst, an dem die Chöre aus allen Gruppen der Dommusik sowie die Bläserensembles aus dem Dom und St. Andreas mitwirkten. Auch nach der Andacht ging es musikalisch weiter.

Verden –Zunächst spielte der Posaunenchor unter der Leitung von Tillmann Benfer im Dom einen Strauß bunter Melodien, auch unbekanntere oder ungewöhnliche Klänge gab es da zu hören. Zum Beispiel wurde eine „Air“ von Johann Sebastian Bach zunächst in der klassischen und dann in einer verjazzten Version gespielt. Eher unbekannt dürfte den meisten auch das Nocturne des schwedischen Komponisten Anders Öhrwall sein.

Von Orgelführung bis Mitschnipsen

Unter den Klängen der von Kirchenmusikdirektor Robert Selinger gespielten Orgel zogen die Bläser und die Zuhörer in den Innenhof des Doms, wo neben der Musik auch Getränke, kleine Snacks und Angebote für die Kinder auf die Gäste warteten.

Zum Mitschnipsen forderte Benfer das Publikum beim modernen Kirchenlied „Schenk uns Zeit“ auf. Geraten werden durfte dann bei „Pecunia non olet“ (Geld stinkt nicht). Der Komponist und Landesposaunenwart der Landeskirche, Reinhard Gramm, hat vier Songs in diesem Stück untergebracht, bei denen es ums Geld geht. „Taler, Taler, du musst wandern“, „Money, Money, Money“, „Wenn ich einmal reich wär“ und schließlich den Sparkassen-Jingle galt es zu erkennen.

Zum Abschluss des Dommusikfestes lud Robert Selinger zu einer Orgelführung ein. Er erzählte, dass die allererste Domorgel als „Schwalbennest“ an der Nordseite des Doms neben der heutigen Hillebrand-Orgel hing. Erste Belege stammen aus der Zeit vor 1500. Diese Orgel sei zunächst immer wieder erweitert und umgebaut worden, bis sie für den ebenfalls größer werdenden Dom zu klein geworden sei.

Zwei besondere Orgeln im Verdener Dom

1814 wurde auf der Westempore eine neue Orgel gebaut. „Diese Orgel war aber handwerklich nicht besonders solide gebaut und hatte Mängel“, so Selinger. 1916 wurde die heute noch vorhandene romantische Orgel eingebaut. Der alte Prospekt blieb erhalten, hat jedoch keine Funktion mehr. Mit ihrem elektrisch betriebenen Gebläse und der pneumatischen Spielsteuerung war die Orgel sehr fortschrittlich. Später sei sie dann aus der Mode gekommen und ihr Klang passte nicht mehr in die Zeit. Die Ästhetik hat laut Selinger nach einer objektiveren Darstellung der Kunst verlangt.

1966/77 sei dann die von der Firma Hillebrand gebaute Barockorgel auf der Nordempore errichtet worden. Sie wurde erst vor drei Jahren umfassend saniert und bekam zudem neue Pfeifen für die ganz tiefen Töne.

Die glücklicherweise erhalten gebliebene romantische Orgel war bereits 1986 wieder instand gesetzt worden, nachdem man erkannt hatte, welche Bedeutung das Instrument unter anderem für die Wiedergabe der Musik der Jahrhundertwende hat. „Heute können wir uns glücklich schätzen, zwei so besondere Orgeln im Dom zu haben“, sagte Selinger.