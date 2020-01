Mathe auf Wanderschaft

Schau in der Kreissparkasse soll Kindern für Zahlen begeistern / Gruppen schnell anmelden

+ „Mathe macht Spaß“,das finden auch die Kooperationspartner beim Malen am Spiegeltisch: Matthias Knak, Ulrich Geisler, Beate Patolla, Dorothea Blume, Jörg Peters, Angelika Bernstein-Janßen (v.l.) und hinten Dieter Schmidt und Peter Uhlig. Foto: niemann

Verden - Von Christel Niemann. Das Mathematikum in Gießen ist weltweit das erste mathematische Museum zum Mitmachen. Speziell für junge Besucher wurde hier eine Wanderausstellung entwickelt, die Ulrich Geisler vom Institut für Bildung und Erziehung (IBE) in Göttingen für den Zeitraum vom 10. bis 21. Februar in die Räumlichkeiten der Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse Verden holt.