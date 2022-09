Massenschlägerei in Verden: Streit unter mehreren Personen eskaliert

Von: Johannes Nuß

Ein Streit unter mehreren Personen in Verden ist am Freitagnachmittag völlig eskaliert und endete in einer Massenschlägerei. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Verden – Im Stadtbereich von Verden ist am Freitag eine Streitigkeit unter mehreren Personen total aus dem Ruder gelaufen. In Folge des Streits kam es zu einer Massenschlägerei. Wie es im Polizeibericht heißt, soll sich die Prügelei gegen 15:50 Uhr auf der Straße Am Meldauer Berg zugetragen haben.

Massenschlägerei in Verden: Streit unter mehreren Personen eskaliert

Aufgrund der Beteiligung mehrerer Beschuldigter sucht die Polizei nun Zeugen der Gewalttat. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden und ihre Beobachtung mitzuteilen.

Nach einer Massenschlägerei in Verden sucht die Polizei dringend Zeugen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

