Mars als Arbeitgeber bundesweit in Top 10

Das Essen in der Kantine genießt einen guten Ruf. Auch nicht zu verachten: die Möglichkeit, beim Haus-Verkauf günstig Süßigkeiten zu erwerben. Aber ist es allein das, was das Unternehmen Mars in Verden zu einem der Top- Arbeitgeber bundesweit macht? Wohl nicht.

Verden – Von Katrin Preuss. „Deutschlands 500 beste Arbeitgeber“ titelte das Magazin Stern im vergangenen Monat unter Berufung auf eine Studie des Marktforschungsunternehmens Statista. Ganz weit vorne mit dabei: die Firma Mars in Verden.

Bundesweit kam das Unternehmen auf Platz 8 und mischt sich damit in den Top 10 unter Großkonzerne wie BMW, Adidas, und Daimler.

Im brancheninternen Ranking unter „Lebensmittel und Verbrauchsgüter“ ist es sogar Platz 2. „Gleich nach Dr. Oetker. Darauf sind wir richtig stolz“, sagt Communication Manager Johanna Müller und freut sich. Dabei ist man bei Mars durchaus erfolgsverwöhnt, kam bei „Great Place to Work“, einer Unternehmenszertifizierung, mehrfach auf einen der vorderen Plätze.

Die Fragen bei solchen Untersuchungen ranken sich darum, ob Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlen, wie es um das Betriebsklima oder die Bezahlung bestellt ist. Und darum, ob man sich mit der Firma und ihren Zielen identifizieren kann. Für Arbeitgeber im Rennen um Fachkräfte sind dies wichtige Informationen.

Die aktuelle Statista-Untersuchung fußt auf einer anonymen Online-Erhebung unter mehr als 45 000 Arbeitnehmern in 24 Branchen. Die Kernfrage dabei: Würden Sie Freunden das Unternehmen als Arbeitgeber empfehlen?

Johanna Müller kann das uneingeschränkt mit Ja beantworten. Die 35-Jährige ist seit zehn Jahren „und zwei Monaten“ für Mars tätig. Plus die Zeit des Praktikums, das sie während ihres Studiums des International Business Managements am hiesigen, 1 000 Mitarbeiter starken Standort absolvierte.

Mit dem Bachelor kehrte sie vom Studienort Bielefeld zurück in ihre Heimat Verden. Ihr Interesse an einer Anstellung bei Mars hatte sie schon im Praktikum bekundet, verbunden mit dem konkreten Wunsch, das Unternehmen zunächst als Außendienstlerin kennenzulernen. Als dort Stellen frei waren, bat man Johanna Müller zum Gespräch. Und stellte sie ein.

Auf zwei Jahre durch Deutschlands Supermärkte – „Der perfekte Einstieg“ – folgten weitere zwei Jahre im Sales Innendienst. Inzwischen ist sie seit sechs Jahren im Bereich der Unternehmenskommunikation tätig, aber auch dort mit immer wieder neuen Projekten befasst. Ein für Mars klassischer Werdegang.

„Weiterentwicklung“ ist eine von drei Säulen, auf die Mars als Arbeitgeber besonders viel Wert legt. „Wenn ich eine neue Aufgabe übernehme, wird gleich gefragt: Und was willst du dann als Nächstes machen?“, beschreibt Johanna Müller das, was für sie der „Freiraum zu träumen“ ist.

Soll heißen: Wer seinen Stärken und Interessen nach eingesetzt werden möchte, kann dies innerhalb des Unternehmens realisieren, muss nicht den Arbeitgeber, sondern allenfalls die Abteilung wechseln.

„Ich kann bleiben, ohne nach fünf Jahren zu sagen: Ich habe jetzt alles gelernt“, formulierte es die Mars-Sprecherin. Das gilt für die Mitarbeiter in den Großraumbüros und für die in der Produktion. Dort sei es dann eher projektorientiert, sagt Müller. Wen es in die Mitarbeiter-Verantwortung zieht, für den bietet sich die Meisterschule. Wer die akademische Laufbahn anstrebt, hat die Möglichkeit zum Studium neben dem Beruf.

„Man wird behandelt, als wäre man Teil der Familie“, definiert die Kommunikations-Expertin Säule Nummer 2, intern „People“ genannt. Hier menschelt es. Das spiegelt sich zum Beispiel in flexiblen Arbeitszeiten wider. „Ich darf arbeiten, wann ich möchte und meistens auch, von wo.“

Während Johanna Müller von diesem „totalen Luxus“ berichtet, herrscht in den Büros ein Kommen und Gehen. Es ist Mittag. Zeit fürs Essen. Oder, um mit dem Hund Gassi zu gehen. Denn auch das ist typisch für Mars Petcare in Verden: Der beste Freund des Menschen darf diesen mit an den Schreibtisch begleiten.

Derlei Freiheiten bergen ein hohes Maß an Eigenverantwortung. „Ich bin für meine Zeit verantwortlich, für mein Budget, für den Erfolg meines Projektes“, fasst Müller zusammen. „Das gibt mir das Gefühl: Ich bin wichtig und leiste meinen Beitrag für den Gesamterfolg.“

„Purpose“ nennt sich schließlich die dritte Säule, zu übersetzen mit dem Zweck, der Bestimmung des Unternehmens. Auch der US-amerikanische Konzern ist ein Wirtschaftsunternehmen und daher an Gewinnen interessiert. Allerdings, so Johanna Müller, handele es sich bei Mars noch immer um ein Familienunternehmen. „Das ist ein Riesenunterschied zu Aktiengesellschaften, wo man schnell finanzielle Erfolge vorweisen muss.“

„Die Familie Mars denkt in Generationen“, sagt die 35-Jährige und macht das an einem Beispiel fest: Eines der Unternehmensziele sei es, dass 2040 alle Produkte weltweit emissionsfrei hergestellt werden sollen. Unter anderem durch den Anteil der erneuerbaren Energien. Oder, wie in Verden, durch Abwärmenutzung: Hitze, die bei der Produktion entsteht, wird für die Fußbodenheizung verwendet.

Wer als Unternehmer langfristig überleben wolle, müsse dafür sorgen, dass Mitarbeiter die Visionen der Firma teilten, benennt Müller die Philosophie hinter derlei Anstrengungen. Um die Identifikation mit dem Betrieb zu stärken, engagiert sich Mars Petcare in Verden außerdem für den Tierschutz: vor Ort durch Spenden ans Tierheim oder die Ausstattung der Feuerwehren mit Erste-Hilfe-Sets für Tiere, bundesweit durch die Auslobung des Deutschen Tierschutzpreises. Selbst die Großraumbüros sind Teil der Philosophie. Die Chefs sind mittendrin, es wird geduzt, jeder ist für jeden ansprechbar – ein Sinnbild für „Wir sitzen alle in einem Boot.“

Mars als Arbeitgeber bundesweit in Top 10

Hintergrund: Mehr als 45 000 Beschäftigte von Firmen mit mehr als 500 Mitarbeitern bundesweit gaben dem Marktforschungsinstitut Statista im Rahmen einer anonymen Online-Befragung Auskunft. Je Arbeitgeber mussten mindestens 100 Urteile abgegeben werden. So kamen am Ende der Untersuchung von Statista und dem Magazin Stern 1 200 Firmen in die Wertung. Ob sie einen Job in ihrem Unternehmen empfehlen würden, lautete die Kernfrage. Die Liste der Top-50-Arbeitgeber führte nach der Auswertung BMW an, 2. Adidas, 3. Daimler, 4. DM-Drogeriemarkt, 5. Audi, 6. DLR Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt, 7. Dr. Oetker, 8. Mars, 9. Google Germany und 10. Porsche.

In der Branche Lebensmittel und Verbrauchsgüter landete Mars auf Platz 2 hinter Dr. Oetker, 3. Lindt & Sprüngli Deutschland, 4. Ferrero Deutschland, 5. Beiersdorf, 6. L’Oréal Deutschland, 7. Haribo, 8. Alfred Ritter, 9. Henkel, 10. Griesson – De Beukelaer.

Wie ist die Bezahlung, welche Möglichkeiten der Weiterentwicklung bietet der Arbeitgeber? – Das sind laut Stern und Statista wichtige Kriterien für die Beurteilung durch die Beschäftigungen. Noch wichtiger aber seien das Betriebsklima und das Image des jeweiligen Unternehmens. Quelle: Stern/Statista