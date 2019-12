Markt geht in die Verlängerung

Verden – Glühwein und Rostbratwurst schmecken auch nach Weihnachten noch, wenn „zwischen den Jahren“ die Leute Zeit haben für einen Bummel durch die Stadt. So jedenfalls ist die Überzeugung der Weihnachtsmarktmacher vom Verein Veranstaltungen für Verden. Die kleine Budenstadt soll deshalb auf dem Rathausplatz als Winterdorf bis Sonntag, 29. Dezember mit einem musikalischen Bühnenprogramm weiterlaufen.

„Das Winterdorf hat von Freitag, 27. Dezember, bis Sonntag, 29. Dezember, geöffnet und es wird sicher ein Erfolg“, so die stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Sascha Schau und Mario Uhse. Beide sind auch als Aussteller involviert und erfreut, dass – ausgenommen Kunsthandwerker und Hobbykünstler – alle anderen Aussteller mit in die Verlängerung gehen. „Dadurch ist das Angebot viel größer als im vergangenen Jahr und natürlich auch entsprechend attraktiver“, so Schau.

Positiv sei außerdem, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr selbst am Heiligen Abend bis etwa 14 Uhr geöffnet habe. „Für einige ist das vielleicht die Chance, noch einmal zurückzuschalten, ehe der große Weihnachtstrubel beginnt.“

Die vorläufige Bilanz für den Weihnachtsmarkt fällt aus Veranstaltersicht positiv aus: „90 Prozent der Aussteller sind mit ihren Ergebnissen zufrieden oder sogar sehr zufrieden“, nimmt Sascha Schau für seine Kollegen Stellung. „Wir haben hier einen kleinen familienfreundlichen Weihnachtsmarkt, den sehr viele Stammkunden besuchen und die insbesondere das abwechslungsreiche Bühnenprogramm loben.“

Auch die Zahl an auswärtigen Gästen wachse jährlich und selbst Bremer und Hannoveraner ziehe es mittlerweile zum Weihnachts(-markt-)bummel nach Verden. „Früher sind die Verdener nach Bremen oder nach Hannover gefahren. Inzwischen besuchen viele Gäste von dort unseren Weihnachtsmarkt und verbinden ihren Besuch mit einem Einkaufsbummel, sodass sich auch für die Einzelhändler ein Synergieeffekt ergibt.“

Mit den großen Märkten mitzuhalten, sei aber nicht das Ziel. Der Verdener Weihnachtsmarkt solle klein und fein bleiben, wenn gleich der Verein weiter an Verbesserungen arbeite.

So wolle man die Markteile im kommenden Jahr weiter aufhübschen und die bislang 2 000 Meter Lichterketten nochmals um etliche Meter erweitern. Auch an der übrigen Deko werde weiter gefeilt. Schau: „Neben den Gastro-Angeboten sollen zusätzlich überdachte Unterstände geschaffen werden. Über eine Hütte, die den Besuchern als Ruhezone dienen kann, wird auch schon nachgedacht. Und hinsichtlich Kunsthandwerkern und Hobbykünstlern hat Koordinator Gerhard Paepke bereits mit den Planungen begonnen.“

Übrigens: Am Montag, 23. Dezember, ab 12 Uhr, werden wieder 100 Tannenbäume, die der Dekoration dienten, zum Preis von je 5 Euro für den guten Zweck verkauft. nie