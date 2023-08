Mann flieht aus Polizeigewahrsam: Suche in Verden und umzu bisher ohne Erfolg

Von: Marvin Köhnken

Am Dienstag war über Verden stundenlang ein Polizeihubschrauber im Einsatz, um nach einem flüchtigen Mann zu suchen. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Ein Mann ist am Dienstag der Polizei entkommen. Die Beamten suchten ihn daraufhin auch mit einem Hubschrauber – zunächst allerdings erfolglos.

Verden – In Verden ist am Dienstag, 29. August, ein 19 Jahre alter Mann aus dem Polizeigewahrsam geflohen und bis zum Mittwochmorgen zunächst weiter flüchtig gewesen. Der Mann sei in einem „günstigen Moment“ aus dem Justizgebäude in Verden geflohen, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit.

Nähere Angaben zu dem Umständen der Flucht machte die Polizei vorerst nicht. Von dem Flüchtigen gehe keine Gefahr aus, sagte der Sprecher. Der 19-Jährige hätte demnach wegen Einbruchdiebstahls in Untersuchungshaft kommen sollen.

Suche nach flüchtigem Mann über Verden mit Polizei-Hubschrauber

Seit Dienstagabend laufen laut den Angaben umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Mann. Unter anderem war ein Hubschrauber mehrere Stunden über der Stadt im Einsatz. (dpa, kom)