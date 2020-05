„Maiklänge“ sind im Radio zu hören

Verden – Die „Maiklänge“ sind zwar ausgefallen, doch verzichten muss das Publikum auf den Hörgenuss nicht. Konzert und Matinée sind für eine Übertragung im Radio aufgenommen worden.

Eigentlich sollte am vergangenen Wochenende das internationale Kammermusikfestival im Domgymnasium stattfinden. Wegen der Coronakrise fielen diese Konzerte aus. Eine kleine Entschädigung für die Liebhaber der klassischen Musik gibt es aber doch. Der künstlerische Leiter Nabil Shehata holte trotzdem einige seiner Musikerfreunde für eine Aufzeichnung durch den Deutschlandfunk Kultur nach Verden.

Im Domgymnasium wurden ohne Publikum das für den Sonnabend geplante Konzert und die Matinée am Sonntag aufgezeichnet. Deutschlandfunk Kultur sendet die Konzerte am 24. Mai um 20.03 Uhr, NDR Kultur am 7. und 28. Juni, jeweils in der Soirée ab 22 Uhr. ahk