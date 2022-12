Magie von Tanz macht Schule diesmal auf kleineren Verdener Bühnen

Magische Momente auf der Bühne der Stadthalle wird es in diesem Jahr nicht geben. © Archiv tintenklecks

Verden – Es ist Dezember und damit seit 14 Jahren die Zeit, in der Schülerinnen und Schüler in Verden und umzu einem magischen Ereignis in der Stadthalle entgegenfiebern. Die Gala aller Gruppen eines Jahrgangs von Tanz macht Schule wird es ein weiteres Mal nicht geben. Erneut ein Zugeständnis an Corona. Tanz macht Schule und seine Magie aber gibt es.

„Fünf Gruppen aus vier Schulen sind jetzt mitten in den Proben“, berichtet Projektleiterin Margarete Meyer. Nur werden sie diesmal nicht alle auf der Bühne der Stadthalle zusammenkommen.

„Meine Klasse ist absolut auf dem Tanztrip. Ich bin immer wieder begeistert und davon beeindruckt, wenn ich alle dabei beobachte, wie sie engagiert mitmachen und sich lange komplizierte Bewegungsfolgen merken.“ Dies ist ein typischer Kommentar einer Lehrerin in einem der früheren Jahrgänge von Tanz macht Schule. Auch in diesem Jahr haben sich Gruppen in Verdener Schulen zusammengefunden, berichtet Meyer. „Zwei vierte Klassen der Grundschule Walle, eine dritte Klasse der Nicolaischule, eine elfte Klasse des Gymnasiums am Wall und die Abschlussstufe der Likedeeler Schule“, listet Meyer auf.

Die Proben laufen wie jedes Jahr bereits seit September und dauern noch bis Mitte Dezember. Dann führen die meisten Gruppen jeweils in einer schulinternen Vorführung auf, was sie erarbeitet haben. Häufig gebe es auch noch Vorstellungen für die Eltern.

Nur der große Auftritt aller kleinen und großen Tänzerinnen und Tänzer in der Stadthalle bleibt aus. Das Organisationsteam hat sich schweren Herzens auch in diesem Jahr dagegen entschieden. Die Vorsichtsmaßnahme war aber gut. „Immer wieder sind Ausfälle wegen Krankheit zu verzeichnen, und wir waren uns nicht sicher, ob dann am Aufführungstag wirklich alle Gruppen am Start sein könnten“, erklärt Projektleiterin Margarete Meyer.

Stattdessen gibt es nun Vorstellungen für Mitschüler und Eltern an zwei Schulen. Die Tanztruppe, die sich im Gymnasium vorbereitet, und das Ensemble der Likedeeler Schule haben sich für eine filmische Präsentation entschieden.

Wöchentlich treffen sich die Gruppen wie in den 13 Jahren zuvor mit den professionellen Tanzpädagoginnen und -pädagogen vom Bremer tanzwerk. Margarete Meyer und alle anderen Mitwirkenden sind stolz darauf, dass Tanz macht Schule solange schon mit so großer Resonanz läuft.

Im Mittelpunkt stehen auch in diesem Jahr tänzerische Ausdrucksmöglichkeiten, die kreative Umsetzung eines Themas in Bewegungsfolgen und die Freude an der Bewegung. „Ganz klar ist: Der Schwerpunkt der Proben liegt auf dem Prozess“, erklärt Margarete Meyer, die selbst Pädagogin ist. So improvisiere in Walle eine Klasse rund um das Lieblingstier Erdmännchen, während die andere sich bewegt und tänzerisch mit Wackelpudding und Quallen beschäftigt sei.

Die Nicolaischule unternehme eine Tanzrundreise durch verschiedene Länder. Die Elft-Klässler des Gymnasiums nehmen sich tänzerisch Raum an verschiedenen Orten in der Schule. Die Abschlussstufe der Likedeeler Schule ist in diesem Jahr auf der Suche nach Bewegungen zu Songs, die die Schüler und Schülerinnen selber aussuchen.

Im vergangenen Jahr haben Organisatoren und Tanzteams ihr Projekt zum ersten Mal digital sichtbar gemacht. Wer in der Schatzkiste stöbert, findet Fotos und Videoschnipsel aus den jeweiligen Gruppen. „Mit der digitalen Schatzkiste möchten wir das Tanzthema in Verden weitertragen. Sie wird auch in diesem Jahr gefüllt“, kündigt Rolf Hammes von tanzwerk die Pläne an. Die Teilnehmenden können so schauen, womit sich die anderen Gruppen beschäftigen.

Die Organisatoren wollen zugleich aber auch erreichen, dass sie sich als Teil einer größeren Tanzgemeinschaft wahrnehmen. Eltern können einen kleinen Einblick bekommen, was Tanz macht Schule ist und für ihre Kinder bedeutet.

Und natürlich ist es für die Kolleginnnen und Kollegen in den Schulen, die noch nicht teilgenommen haben eine schöne Möglichkeit, sich von der Tanzbegeisterung anstecken zu lassen. Das habe bislang immer geklappt.

Möglich wurde das beliebte Bewegungsprojekt in diesem Jahr durch die Förderung und Unterstützung des Landschaftsverbandes Stade, der Stadt Verden, des Landkreises Verden sowie außerdem durch eine Spende von Dr. Herlinghaus und dem Inner Wheel Club. kle

Die digitale Schatzkiste

ist im Internet unter www.tanz-macht-schule-verden.de zu finden.

Die Proben, wie hier in einem früheren Projekt in Walle, laufen. © Archiv Tintenklecks