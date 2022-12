Last-Minute-Geschenke in Verden: Meist müssen die Männer noch los

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Im Blickfang gibt es auch kurz vor Weihnachten noch viele Ideen für ein Geschenk auf den letzten Drücker. © Haubrock-Kriedel

Wer jetzt noch nicht alle Geschenke beisammen hat, sollte sich sputen. Auch kurz vor Weihnachten wird man in Verdener Geschäften fündig.

Verden – Die Adventszeit war in diesem Jahr besonders lang. Trotzdem kommt der Heilige Abend für einige doch wieder plötzlich. Schon morgen ist es soweit. Wer jetzt noch nicht alle Geschenke beisammen hat, sollte sich sputen. Doch was kann man auf die Schnelle für die Lieben noch besorgen? Allzu fantasielos sollte es schließlich auch nicht sein.

Wir haben in einigen Verdener Geschäften nachgefragt, was die Kundinnen und Kunden kurz vor Weihnachten noch gekauft haben und auch einige wertvolle Tipps für Last-Minute-Geschenke bekommen.

Immer eine gute Sache: ein Buch. Die Renner seien in diesem Jahr die Bücher „Eine Frage der Chemie“ von Bonnie Garmus und „Zur See“ von Dörte Hansen, sagt Gudrun Heine, Inhaberin der gleichnamigen Buchhandlung. „Ein Buch gehört zu Weihnachten dazu und ist auch ein tolles Geschenk, wenn man nicht weiß, was finanziell im nächsten Jahr noch auf einen zukommt. Man bekommt auch für kleines Geld ein wertiges Geschenk“, findet die erfahrene Buchhändlerin.

Ihre Mitarbeiterin Linnea Oelfke hat gerade ein Buch mit Rätseln und Beschäftigungsspielen verkauft. „Der Kunde sagt, über Weihnachten sollten nicht alle vor dem Handy hängen“, berichtet sie von der Intention des Käufers. Eine Kundin sucht noch ein Geschenk für die 83-jährige Oma. Hier ist ein Exemplar mit extra großer Schrift genau das Richtige.

Im Geschäft Alpacara von Beate Hillwig reißen sich die Menschen um Socken, Mützen und Pulswärmer aus Alpakawolle. Gerade die kuscheligen Socken sind derzeit so begehrt, dass fast keine mehr da sind. „Wir haben fast einen Socken-Notstand, nur die bunten sind noch da. Es hat sich eben herumgesprochen, wie toll die Socken sind“, sagt Beate Hillwig schmunzelnd.

So wird es mit der warmen Fußbekleidung als Last-Minute-Geschenk zu Weihnachten schwierig. „Ab Januar haben wir wieder das volle Sortiment“, verspricht die Geschäftsinhaberin.

In der Parfümerie Rook geht jetzt hauptsächlich Wohlriechendes über den Ladentisch. „Gefragt sind aktuelle Düfte, aber auch die Klassiker von Chanel und Dior“, berichtet Ute Bartels. Die meisten Kunden hätten ihre Geschenke in diesem Jahr rechtzeitig gekauft. „Erfahrungsgemäß sind es die Männer, die erst am Heiligen Abend kommen“, weiß sie. Um es den Kunden noch einfacher zu machen, gibt es vorbereitete Sets mit verschiedenen hochwertigen Produkten zur Körperpflege in unterschiedlichen Preisklassen.

Etwas Blumiges kommt auch zu Weihnachten immer gut an. Iris Tellermann, Inhaberin des „Blickfang“, hat ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass es meistens Männer sind, die auf den letzten Drücker noch ein Geschenk suchen. „Ein Blumenstrauß, Kerzen oder etwas Dekoratives wird sehr gern genommen. Bei uns wird alles nett eingepackt und so hat man schnell ein schönes Geschenk in der Hand“, sagt Tellermann.

Auch im Eisenwarengeschäft Bormann, das darüber hinaus Haushaltswaren führt, ist kurz vor Weihnachten noch ordentlich Betrieb. „Unsere Kundschaft ist gemischt, alle Altersgruppen sind vertreten. Viele Kunden sind in diesem Jahr extra von außerhalb gekommen“, freut sich Fachberater André Bruns.

„Töpfe, Pfannen, Bräter, Messer, Werkzeug, alles das haben wir gut verkauft“, erzählt André Bruns. Besonders beliebt in diesem Jahr sei allerdings der Messerschleifer „Horl“. Leicht zu bedienen, schleift er sowohl japanische als auch europäische Messer im perfekten Winkel für die optimale Schärfe.

Gut zu tun hat auch Karin Wahl von Can Gust. Essige und Öl, Liköre und Gewürze sind überaus beliebt bei der Kundschaft. Entweder zum Verschenken – oder um dem Weihnachtsmenü den letzten Schliff zu geben.