Ein Mix macht die Energiewende möglich

Verden - Unter der Überschrift „Klimaschutz nicht zerTrumpeln...“ hielt Dr. Julia Verlinden, energiepolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, am Freitag einen Vortrag im Alten Schulhaus Dauelsen. Wie geht es weiter mit dem Klimaschutz und der Energiewende? Was kann man vor Ort tun, um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu beenden?

„Ich bin entsetzt, dass Trump aus dem Klimaabkommen ausgestiegen ist“, sagte Verlinden zu Beginn. Dass die Klimakrise durchaus kein Hirngespinst ist, belegte sie mit einigen Zahlen und Fakten. So habe sich die globale Durchschnittstemperatur seit Beginn der Industrialisierung um rund 1,2 Grad erhöht. Der heutige CO2-Gehalt der Atmosphäre sei mit 410 ppm der höchste seit 800.000 Jahren.

Seit 1900 sei der Meeresspiegel um 20 Zentimeter gestiegen und seit 1970 hätten sich die Ozeane um 0,3 Grad Celsius erwärmt. Deshalb dürften die vorhandenen fossilen Rohstoffe keinesfalls aufgebraucht werden. „Dies würde einen massiven Temperaturanstieg zur Folge haben, mindestens zwei Drittel der fossilen Rohstoffe müssen daher in der Erde verbleiben“, erklärte Verlinden.

Schlechtes Zeugnis für die Politik

Der Energiepolitik der Bundesregierung stellte sie ein schlechtes Zeugnis aus. Die Obergrenze für erneuerbare Energien sei ein Widerspruch zum Klimaschutz. „Deutschland ist hier kein Vorreiter mehr, andere Länder sind sehr viel weiter“, sagte die Bundespolitikerin. Als Ziel der Grünen nannte sie „100 Prozent Ökostrom bis 2030 und die Energiewende für alle.“ Mit dem Kohleausstieg müsse sofort begonnen werden. „Die 20 dreckigsten Kraftwerke müssen sofort vom Netz“, forderte die energiepolitische Sprecherin.

Die Energie in der „neuen Stromwelt“ soll künftig ein erneuerbarer Mix liefern. Den größten Teil nimmt hier die aus Photovoltaikanlagen gewonnene Energie ein, gefolgt von On- und Offshore Windenergie, Methankraftwerken, Bioenergie, Pumpspeichern, Geothermie und Wasserkraft. „Die Bioenergie hat hier eine zentrale Funktion. Sie soll aber nur zum Tragen kommen, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint“, so Verlinden. Als „Rückgrat der Energiewende“ bezeichnete sie die Bürgerenergie, die gemeinschaftliche Nutzung von erneuerbarer Energie. Diese Demokratisierung und Dezentralisierung der Energieversorgung schaffe Akzeptanz und erhöhe die Wertschöpfung vor Ort.

Es gebe allerdings keine Energiewärme ohne den Wärmesektor, denn mehr als die Hälfte des Endenergieverbrauchs werde für Wärme und Warmwasser benötigt. Jede zweite Wohnung werde heute mit Erdgas beheizt. „Als Alternative zur Erdgasförderung müssen wie auch hier auf 100 Prozent erneuerbare Energien umstellen“, forderte die Politikerin. Den Wärmebedarf solle künftig ein breiter Mix aus Ökostrom, Umweltwärme, Bioenergie, Solarwärme, Tiefengeothermie und erneuerbar erzeugtem Gas decken. Zudem sei es durch Effizienzmaßnahmen möglich, den Energieverbrauch bei jedem Gebäude um die Hälfte zu reduzieren.

Zum Thema Erdgasförderung und Fracking beziehen die Grünen klar Position. Die Forderung der Referentin lautet: „Fracking-Verbot ohne Ausnahmen“.

ahk