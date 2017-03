Luther und Störtebeker zanken über Wohltaten

Verden - Von Andree Wächter. Brot und Hering fürs Volk. Am Montag verteilte Klaus Störtebeker wieder die Lätare-Spende vor dem Verdener Rathaus. Unterstützung bekam der Pirat von drei mehr oder weniger prominenten Helfern.

Olaf Lies (niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr), Michael Roth (Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt) und vom Bremer Staatsrat für Finanzen, Dietmar Strehl. Bevor die 530 Brote und 1.600 Heringe verteilt wurden, gab es einen verbalen Schlagabtausch vorm Rathaus.

Den Auftakt machte Martin Luther. In seinem Jubiläumsjahr hatte er einen Gastauftritt. „Lätare kommt nicht von Litargie“, rief er aus seiner hohen Kanzel in die Menge hinab. In einem Steiger „schwebte“ er rund vier Meter über den Köpfen des Fußvolkes. Entsprechend dem Wort Lätare referierte er über die Freude.

+ Reformator Martin Luther spricht zum Volk. © Wennhold Luther: „Die Bürger studieren die Sonderangebote in den Zeitungen, um einige Cent zu sparen. Und dann kaufen sie sich teure Autos.“ Seiner Meinung nach „ist das Leben von oben bis unten beschissen“. Und zum 85. Geburtstag gäbe es dann eine Urkunde von Bürgermeister Lutz Brockmann.

Als Luther sich just in Rage geredet hatte, kam Klaus Störtebeker angeritten. Im Schlepptau seine Mannschaft und die Piraten aus den vierten Klassen der Nicolaischule. „In meinem Jahr werde ich gefeiert“, fauchte Luther dem Piraten entgegen. Dieser antwortete: „Nach mir ist ein Bier benannt.“ Dem Volk auf dem vollen Rathausplatz gefiel das und es spendete Applaus. Schlussendlich stritten die Kontrahenten über die Frage: Wer denn nun mehr für die Menschheit getan habe – die Kirche oder der Pirat.

Staatsminister wirbt um Störtebeker

Staatsminister Michael Roth wollte Störtebeker abwerben. Als erfahrener Seemann wüsste er, dass man vorm Nebel keine Angst haben müsse. Roth stellt eine Bedingung: „Lass dein Schwert stecken.“ Streitereien würden diplomatisch gelöst. Roths Angebot an den Freibeuter: Jeder solle seinen gerechten Anteil bekommen, damit er satt werde und nicht anhängig sei von Spenden.

Lätare-Spende in Verden Zur Fotostrecke

Eine Antwort blieb Störtebeker schuldig. Stattdessen setzte er auf die Legendenbildung. „Wenn etwas lange genug behauptet wird, dann wird es schon stimmen“, so die Theorie. Seine eigene Vergangenheit beruht aber auch auf Legenden.

An Olaf Lies gerichtet, forderte der Pirat ein Störtebeker-Haus im Allerpark. Der Minister entgegnete, dass es schon viele Parks und Häuser gäbe, die nach ihm benannt seien. „Du willst doch keinen schnöden Mammon, Du bist doch ein Pirat“, meinte Lies. Immerhin waren Lies und Störtebeker mal Kollegen. Der Minister leistete seinen Wehrdienst bei der Marine.

Bier gegen Haushaltslöcher

„Die sparen sich Löcher in die Eimer“, sagte Störtebeker zum Gesandten aus dem Bremer Finanzministerium. Gemeint war der Bremer Haushalt. Um die Finanzen aufzubessern schlug er vor, das Störtebeker-Bier in Bremen brauen zu lassen. Viel lieber redete Dietmar Strehl über Werder und dass man auf Platz 13 der beste der drei Nordclubs sei. Er hoffe aber, dass es für sie alle noch weiter nach oben ginge.

+ Dichtes Gedränge vor dem Wagen mit den Heringsfässern. Das schöne Wetter lockte viele auf den Marktplatz. © Wennhold Nach dem verbalen Schlagabtausch und inzwischen trockenen Kehlen, verlangte Störtebeker nach einem Krug Bier, den er wie immer in einem Zug leerte.

Mit Schaum im Bart bestieg er die Bühne mit den Fässern voller Heringe. Ihm folgten die prominenten Helfer. Ausgestattet mit Schürze und großen Gummihandschuhen griffen sie in die Fässer und verteilten den Fisch. Vor der Bühne drängelten die Verdener. Roth nahm sich Brote vor und schmiss sie teilweise unters Volk: „Ich war noch nie so beliebt wie heute.“