Mehr Verkehr auf Verdens romantischem Lugenstein

Von: Heinrich Kracke

Romantisch und weitläufig: Mit dem Südbrücken-Neubau droht dem Lugenstein (Bild) ein zusätzlicher Verkehrsschub. © Kracke

Rost an der alten Südbrücke, die Kosten für den Neubau steigen, der Süderstadt droht mehr Verkehr. Als es um die Variante für die neue Verdener Allerbrücke ging, kamen eine Reihe Probleme auf den Tisch.

Verden – Eigentlich ging es im Stadtrat nur um die Variante der neuen Südbrücke, ein ähnlicher Aufbau wie an der Nordbrücke, was unstrittig war, aber dann lagen sie auf dem Tisch, die ganzen Probleme, die die Stadtzufahrt aus Richtung Hönisch mit sich bringt. Dem Lugenstein zum Beispiel droht eine zusätzliche Verkehrsbelastung, jenem Bereich, der eigentlich künftig verkehrsberuhigter werden soll. Darüber hinaus ist diejenige Person, die die ganzen Themen unter ihre Fittiche nehmen soll, der Mobilitätsmanager, sie ist umstritten. Gleichzeitig schießen die Kosten für die kommende Aller-Überquerung in die Höhe. Und über allem schwebt die Frage, ob der Altbau überhaupt bis zum Ende der mindestens zweijährigen Planungsphase durchhält.

Die kommende Brücke wird um eine Fahrspur erweitert, heißt: Die Ampel kommt weg. So viel steht fest. Während Bürgermeister Lutz Brockmann davon ausgeht, das eigentliche Nadelöhr sei nicht die Brücke, es sei die Hönischer Kreuzung, es werde sich also gar nicht so viel ändern, reagiert die Politik skeptischer. „Aus Richtung Hönisch braucht der Verkehr auf der Brückstraße in Richtung Süderstadt eine eigene Abbiegespur“, unterstrich SPD-Fraktionschef Carsten Hauschild. Die Folgen seien klar, so Hauschild: „Der Lugenstein wird eine andere Verkehrsbelastung bekommen.“

Eine Aussicht, die mit den Grünen eher nicht zu machen ist. „Der Lugenstein und der ganze Bereich um die Grüne Straße befindet sich jetzt schon an der Belastungsgrenze“, sagte Johanna König. „Wir müssen uns intensiv mit der Verkehrslage auseinandersetzen.“ Ähnlich die Sicht der CDU. „Wir müssen die Verkehre besser lenken“, so Fraktionschef Jens Richter. Wohin die Reise allerdings konkret geht, bleibt unklar.

Dafür deuten sich Kostensteigerungen an. Zwar ist der Brückenneubau weiterhin mit rund 6,4 Millionen Euro kalkuliert. Aber da wären eben noch ein paar Sonderwünsche. Der Alleruferweg zum Beispiel, dessen beide Teilstrecken endlich verbunden werden könnten. Oder eine Ersatzbrücke während der Bauzeit für Radler und Fußgänger. Brockmann stufte die Gesamtkosten bereits mit sieben bis acht Millionen Euro ein. So optimistisch ist die CDU nicht. „Wir müssen am Ende von acht bis neun Millionen Euro ausgehen“, sagte Frank Medenwald. Klar ist nur eines: Die Stadt bleibt nicht allein auf den Beträgen sitzen. 60 Prozent kommen aus der Landeskasse.

Als wäre das alles noch nicht der Unwägbarkeiten genug, tauchten zwei weitere Risiken auf. Auf den Rost an der Altbrücke wies Kai Rosebrock (Freie) hin, auf die hohe Auslastung der Brückenbaufirmen Sven Sottorff (CDU). Brockmann räumte daraufhin ein, die Brücke werde mehrmals im Jahr überprüft. Es habe einige Sofortmaßnahmen gegeben. Notfalls müsse das Schild „Durchfahrt verboten“ aufgestellt werden. Dafür lägen aktuell aber keine Hinweise vor. Brockmann: „Bei der Restlebensdauer reden wir nicht von Jahren, wir reden von Monaten.“

Es kann also nicht schaden, rasch Lösungen für die ganzen verkehrlichen Probleme der Süderstadt zu entwickeln. Der Weg dorthin ist allerdings umstritten. Es ging um die neue Stelle des Mobilitätsmanagers. „Wir reden bereits über den Abbau freiwilliger städtischer Leistungen. Da passt es nicht ins Bild, zusätzliches Personal einstellen zu wollen“, mahnte CDU-Mann Richter. Die Christdemokraten seien zwar für das Umsetzen eines Mobilitätskonzeptes, aber die Federführung sehe er „in der Hoheit des Bürgermeisters“. Eine Ansicht, mit der sich der konservative Flügel nicht durchzusetzen vermochte. Die CDU enthielt sich, der großes Rest des Rates stimmte der Personalie zu.

Zu einer Aufstockung des Haushaltes soll es allerdings nicht kommen. Zwei vakante Stellen seien wegen fehlender geeigneter Bewerber nicht besetzt worden, jetzt werde umstrukturiert, heißt in der Verwaltungsvorlage. Das ist nach dem Geschmack der SPD. „Im Stadtrat steckt hinter fast jedem Tagesordnungspunkt das Thema Mobilität. Wir müssen jetzt langsam mal Taten folgen lassen“, sagte Michael Otten. Und das wolle die Stadt nicht allein leisten. Da Pendler aus der Umgebung profitieren, solle der Landkreis ins Boot geholt werden.