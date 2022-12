Im Magic Park Verden sind die Drachen los

Von: Florian Adolph

Geschäftsführer Bastian Lampe bei einem seiner Drachen. Die Weihnachtsdeko spendeten Parkmitarbeiter. © Florian Adolph

Pünktlich zur Wintersaison eröffnet mit „Drachen Magic“ eine neue Fahrattraktion in dem Verdener Freizeitpark. Besucher fahren durch eine alte Scheune in der Drachen leben.

Verden – In einer Scheune im Magic Park leben sie, die Drachen. Dahin brachte sie der Zauberer Fabulus, der beim Pilzesammeln im Wald ein ganzes Nest der mystischen Feuerspucker fand. So erzählt es zumindest der Einführungsfilm für die neueste Attraktion im Magic-Park.

„Drachen Magic“ heißt diese und am gestrigen Tag durften sie einige Gäste bei einem letzten Test ausgiebig ausprobieren, bevor sie pünktlich zum Start der Wintersaison, am Samstag, 3. Dezember, für die Besucher des Parks geöffnet wird. Dass der Himmel grau war, hat da niemanden gestört, denn bei Drachen Magic handelt es sich um ein Indoor-Fahrgeschäft. Es ist damit wetterunabhängig und perfekt für den Winter.

In schwebenden Sofas vorbei an feuerspeienden Reptilien

Die Scheune ist dunkel, aber nicht zu gruselig für kleine Kinder. Atmosphärische Beleuchtung verwandelt sie in eine mystische Welt, in der sich die animatronischen Drachen bewegen und Rauch aus ihren Nüstern speien. Da hindurch bewegen sich Gäste, wie die „Testfamilie“ Urbaneit in schienenlosen Fahrzeugen, den „schwebenden Sofas“ des Zauberers.

„Testfamilie“ Urbaneit auf den magischen Sofas. © Florian Adolph

„Das Fahrsystem ist einzigartig“, so Bastian Lampe, der Geschäftsführer vom Magic Park. Dr. Fabrizio Sepe, der Eigentümer, der ebenfalls zu Gast ist, sieht in der neuen Themenfahrt „einen großen Sprung nach vorne“ für seinen Park.

Magic Park investiert 250 000 Euro in das Fahrgeschäft

Drachen Magic ist die größte Einzel-Investition des Magic Park seit über 20 Jahren. Etwa 250 000 Euro wurden in sie gesteckt. „Hätten wir nicht in der schon bestehenden Scheune gebaut, hätte sie mehr als eine Million gekostet“, so Geschäftsführer Lampe. „Die Idee, in der Scheune etwas mit Drachen zu machen, gab’s schon länger“, erzählt Katharina Loerke, Designerin der Attraktion. Aber nicht nur das Gebäude war schon da. Das meiste der Attraktion ist recycelt.

Lampe: „Bis auf die Drachen haben wir nichts Neues gekauft.“ Das Fahrsystem konnte von der Bavaria Filmstadt, wo es einst im „Bullyversum“ Verwendung fand günstig erworben werden. Der Traktor, auf dem einer der Drachen sitzt, stand ungenutzt auf dem Gelände des Parks. Die Weihnachtsdekoration an der ein anderer rüttelt, wurde von Mitarbeitern gespendet. „Es sollte alles schön alt wirken“, sagt Lampe. Nur die Drachen stammen von einer Spezialfirma für Animatronik. Der größte von ihnen hat eine Spannweite von dreieinhalb Metern, erzählt Designerin Loerke: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“

Die Babydrachen schlüpfen aus ihren Eiern. © Florian Adolph

Die Namen der Drachen wurden mit Bedacht gewählt. „Sie stammen von Berühmtheiten aus der Freizeitparkindustrie“, sagt Lampe. So kommt der Name des Drachen Walt von Walt Disney und Drachenmama Kelly ist benannt nach dem männlichen Erfinder der Aquariums-Tunnel.

Zu der etwa dreiminütigen Fahrt soll übrigens immer wieder etwas Neues hinzukommen. Als Nächstes ist eine Fotoanlage für Erinnerungsfotos geplant.

Im Damwild-Gehege des Parks ist außerdem eine Gruppe Dybowsky-Hirsche neu dazugekommen.