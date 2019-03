Loriot zum Grammatiklernen

Verden-Dauelsen – Ein Syrer, der die Verwendung von Konjunktiv und Genitiv besser beherrscht als manch ein Deutscher. Ein Syrer, der sich Bundestagsdebatten der vergangenen Jahrzehnte ansieht, um die Deutschen besser zu verstehen. Ein Syrer, der in Hamburg seine zweite Heimat gefunden hat und jetzt das Alte Schulhaus in Dauelsen füllte.

Mehr als 70 Interessierte hatte die Einladung des Vereins Verden hilft nach Dauelsen gelockt. Sie alle wollten Faisal Hamdo hören, der aus seinem Buch „Fern von Aleppo – Wie ich als Syrer in Deutschland lebe“ las, das diesen Monat erschienen ist. Hamdo arbeitet nach seinen Anerkennungsverfahren als Physiotherapeut am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und hält Lesungen in seiner Freizeit.

„Ein sympathischer Mensch, der informative Einblicke in das Alltagsleben in Syrien vor und während des Krieges gewährt“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Viele verletzte Menschen habe er gesehen und auch behandelt, ehe er sich selbst schützen musste. 2014 floh Faisal Hamdo über die Türkei nach Deutschland.

Dank seiner großen Neugierde und seiner hohen Motivation, seinem Interesse an der Gesellschaft und dem „Inneren“ der Deutschen und ihrer Kultur, gelang es ihm nach seiner Ankunft sehr schnell, die deutsche Sprache zu verstehen und anzuwenden. Nicht zuletzt halfen ihm die Sketche von Loriot zu einem tieferen Verständnis der deutschen Grammatik.

Nach der Lesung blieben die Besucher tief bewegt zurück, von dem Leid in Syrien, von dem Wissen um die vielen erlittenen Verluste. Aber auch von den Einblicken in den Verwaltungsapparat in Syrien. Faisal Hamdo staunte über die „Haustiersprache“ der Deutschen, den Alkoholkonsum, den lockeren Umgang mit Sexualität. Und fesselte sein Publikum mit seinen Erlebnissen zwischen Aleppo und Syrien.