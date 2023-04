Lokführer-Streik: Einige Versprengte auf Verdener Geisterbahnhof

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Einige Fahrgäste versammelten sich trotzdem: Der Bahnhof gestern Morgen. © Kracke

Einen halben Tag standen alle Räder auf Schienen still. Am Verdener Bahnhof tat sich dennoch einiges.

Verden – Huch, gestern morgen gegen 11 Uhr auf dem Bahnhof Verden, ein Geisterbahnhof, und dann doch eine ganze Gruppe unterwegs. Ein gutes Dutzend Leute, einige tragen eine Warnweste in der Hand, übergestreift hat sie keiner, und gemeinsam trotten sie den Bahnsteig 1 entlang. „Nee“, sagt der Gruppenleiter. „Fahrgäste sind wir nicht.“ Die Lokführer-Schule mache einen Ausflug. Die der Nordwestbahn. Ende März noch war wie berichtet mindestens die Hälfte durch die Prüfung gerasselt. Gut, dass es an einem Vormittag, an dem alle Räder auf Schienen still standen, an einem Streiktag, gut, dass es wenigstens irgendwo weiterging.

Idan Ahmed gehört zu den wenigen, die auf den Zug warten. Nach Dörverden wolle er, sagt er. Vielleicht doch auf den Bus umsteigen? „Nee, ich fahr mit der Bahn.“ Die eine oder andere Stunde würde er noch warten müssen. Macht nix, er daddelt am Handy. Und ein echter Einzelfall ist er nicht. Während das Dröhnen der Güterzüge wegfällt, das Dröhnen gefühlt alle Viertelstunde, sorgen die Nachbarn für Lautstärke. Die Krähen, die oben am Bahndamm die Bäume besetzt halten und irgendwie viel zu diskutieren haben.

Völlig leer ist es vor ihnen auf dem Bahnsteig nicht. Seit fünf Uhr morgens stehe er auf dem Bahnsteig sagt der Mittdreißiger mit dem Nordwestbahn-Namensschild am Revers. Eigentlich sei er Zugbegleiter, sagt er, und sein Dienstauftrag laute, fahre kein Zug, dann habe er Bahnsteigdienst. Und in dieser Mission sei er jetzt unterwegs. „Zunächst hieß es ja, der erste Zug fährt gegen kurz vor halb elf wieder. Einige standen am Bahnsteig. Sie warteten vergeblich“, sagt er.

Die meisten reagierten verständnisvoll bis emotionslos. Lediglich ein einziger verhinderter Fahrgast habe sich echauffiert. Die überwiegende Zahl sei in Richtung Bus getrottet. Am ZOB bildete sich vor dem Gefährt in Richtung Weserpark eine Schlange. Die andere Alternative, die zur Verfügung stand, war eher keine. Das Taxi. Einige Fahrzeuge warteten auf dem Vorplatz auf Kundschaft. „Keine Besonderheiten“, sagt Janina Schmitz von Taxi Kahrs. „Die Leute sind offenbar vorbereitet. Sie haben sich auf den Streik eingestellt. Wir leisten hier unser Alltagsgeschäft. Nicht mehr als sonst, aber auch nicht weniger.“

Die Nordwestbahn hatte ursprünglich angekündigt, sie sei nicht vom Lokführer-Streik betroffen, dennoch könne es zu Zugausfällen kommen. Eine offenbar zu optimistische Einschätzung. In Verden ging den ganzen Vormittag über gar nichts mehr. Unter anderem auch deshalb, weil die Stellwerke nicht besetzt waren, wie es hieß. Erst in der Mittagszeit nahmen erste Züge wieder Fahrt auf, sie allerdings mit hoher Auslastung, wie Beobachter feststellten. kra