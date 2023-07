Lokführer – ein Lehrberuf in Verden

Tom Luca Wehnert mit der Diesellok bei einer Probefahrt auf der Bahnstrecke nach Stemmen. © Sonntag

Nach bestandenen Prüfungen ist Tom Luca Wehnert aus Holtum (Geest) offiziell Triebfahrzeugführer und damit Lokführer. Er absolvierte seine Ausbildung bei der Verden-Walsroder-Eisenbahn (VWE).

Verden – Bahnhof oder Freizeitpark? Auf diese Frage hatte Tom Luca Wehnert aus Holtum (Geest) schon als vierjähriger Knirps eine klare Antwort: „Bahnhof – Ich will Lokführer werden“. Seinen Traumberuf hat er sich nun als 20-jähriger erfüllt. Nach dreijähriger Lehre im Eisenbahner-Betriebsdienst bestand er vor wenigen Tagen die Prüfungen als Triebfahrzeugführer und ist damit das, was er schon als Vierjähriger wollte: Lokführer. Das Ungewöhnliche daran: Einen Großteil seiner Ausbildung absolvierte er bei der Verden-Walsroder Eisenbahn (VWE) an der Betriebsstätte in der Moorstraße. „Wir haben ihm hier eine gründliche Ausbildung bieten können, ihn mit technischem und praktischem Wissen ausgestattet. Zudem hat er hier auf einer Rangierlok und weiteren Eisenbahnfahrzeugen Erfahrungen auf der Schiene sammeln können“, ist VWE-Geschäftsführer Henning Rohde stolz auf seinen Ex-Auszubildenden.

Mit bestandenen Prüfungen und behördlicher Anerkennung ist Tom Luca Wehnert ab sofort eine gefragte Fachkraft. Als Lokführer stehen für ihn alle Signale auf „Grün“. Und eines dieser Gleise befährt er bereits: Seit dem 10. Juli fährt Wehnert Deutschlands ersten Wasserstoffzug auf der Strecke Buxtehude-Bremervörde-Cuxhaven. Der neue Triebfahrzeugführer ist von der VWE ausgeliehen an die Eisenbahn-Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB), mit denen die Verden-Walsroder Eisenbahn kooperiert.

Für Henning Rohde und sein Team von der VWE ist Tom Luca Wehnert nicht der erste Auszubildende. Schon seit einigen Jahren bildet das kommunale Unternehmen an der Moorstraße in Verden für den speziellen Beruf des Triebwagenführers ausgebildet. Mit Erfolg, wie sich auch an den vorherigen Absolventen zeigt. „Unsere Ausbildung hier in Verden umfasst viele praktische Aspekte vom Kennenlernen und Fahren mit einer 360-PS-starken Rangierlok auf dem hiesigen Betriebsgelände und der Bahnstrecke von Verden bis Stemmen, ferner Erkennen und Beheben von Störungen, Beachten von Sicherheitsaspekten sowie Fahrzeug-Vorbereitung und –Kontrolle vor der Inbetriebnahme.“

Theoretische Kenntnisse, Regelwerke, Digitalisierung sowie weitergehende Schulungen werden vermittelt beim Berufsschulzentrum in Bremen sowie Kooperationspartnern in Bremervörde, Bremen und Minden. Spezielle Diesel-, E- und Wasserstoff-Wagengruppen (Traktionen) werden wiederum in Bremervörde in Kooperation mit der EVB unterrichtet. Da ist es hilfreich, dass auf dem Betriebsgelände an der Moorstraße neben der Diesel-Lok auch noch ein „Zwei-Wege-Fahrzeug“ für Schiene und Straße bereitsteht und oft zum Einsatz kommt.

Der junge Wehnert fand in seinem Ausbildungsberuf genau das, was ihn schon als Kind am Beruf des Lokführers faszinierte: Technik, große Maschinen, ein vielseitiges und interessantes Arbeitsgebiet. Das reicht von Übergabe-Protokollen, Fahrzeug- und Kraftstoffkontrolle und vielen Fragen, bevor der Zug gestartet wird: Wie hoch darf die Kühlwasser-Temperatur sein? Was ist mit dem Kompressor-Öl? Welche Signale habe ich auf der Strecke zu beachten? Wie steuere ich eine Diesel-Lok und wie eine E-Traktion? „Und wussten Sie, dass sich bei jedem Zug am Radsatz auch ein Sandbehälter befindet, der bei Gefahrbremsungen zum Einsatz kommt und so die Bremskraft verstärkt?“, fragte er den Redakteur. Tom Luca hat viel gelernt in seiner Ausbildung. Und seine Ausbilder würdigen dieses Fachwissen und sein Engagement damit, dass er bereits einen Wasserstoffzug fahren darf. Hat Tom Luca weitere Träume?: „Ja, ich möchte natürlich auch mal einen ICE fahren ...“ son