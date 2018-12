Wein aus Saumur noch bis Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt im Angebot

Auf die Freundschaft: Bürgermeister Lutz Brockmann (l.) und Jean François Lacrampe stoßen mit einem Schluck Saumurer Rotwein auf den neuen Stand an. In der Hütte (v.l.): Ines Hoffmeyer und Marie Odile Zepp vom Partnerschaftsverein Verden-Saumur, Anne Lise Grolleau, Gilles Clochard und Chantal Grolleau.

Verden - Die Partnerschaft zwischen Verden und Saumur trägt schon seit Jahrzehnten allerbeste Früchte. Davon können sich jetzt auch die Besucher des Weihnachtsmarktes überzeugen, wo eine französische Abordnung Wein aus der Region ausschenkt.

Am Stand des Partnerschaftsvereins „Harmonie Saumur-Verden“ herrscht rege Nachfrage. Noch bis Sonntag, 16. Dezember, werden hier französische Weine aus der Umgebung der Partnerstadt verkauft. „Das ist die erste Aktion des im Sommer in Saumur gegründeten Partnerschaftsvereins. Ich hoffe, dass noch viele weitere Aktionen folgen“, so die Vorsitzende des Verdener Partnerschaftsvereins, Ines Hoffmeyer.

Betrieben wird der Stand von dem ersten Vorsitzenden des Saumurer Vereins, Gilles Clochard, und Vorstandmitglied Jean François Lacrampe. Beide haben 1968 als Jugendliche in den Ferien in Verden gejobbt und sprechen gut deutsch. Da sie damals gern in die Disco „Harmonie“ gingen, kam ihnen aus dieser Erinnerung auch die Idee, den Partnerschaftsverein so zu nennen. Ebenfalls aus Saumur nach Verden gekommen sind Chantal Grolleau und ihre Tochter Anne Lise.

600 Flaschen des edlen Tropfens haben sie von der Loire mitgebracht. Weißwein, Chamigny rot sowie „Crémant“ weiß und rosé. Verkauft wird flaschen- und kartonweise. Natürlich kann der Wein am Stand auch probiert werden.

Bürgermeister Lutz Brockmann bekannte sich bei der Eröffnung des Stands als Fan des Rotweins und sicherte sich auch gleich einen Karton. „Ich danke dem Verein. Das ist wirklich eine sehr schöne Idee, hier nach Verden zum Weihnachtsmarkt zu kommen. Ich hoffe, dass die Verdener nun fleißig kommen und den Wein kaufen. Schließlich ist das ja auch eine Geschenkidee zu Weihnachten“, so der Bürgermeister. ahk