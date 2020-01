Löwen helfen den kleinen Strolchen

Verdener Lions-Damen übergeben 3 000 Euro aus Tombola für Kinderheim-Spielplatz

+ Sonja Risse und Renate Munder freuen sich über 3 000 Euro, die ihnen von Sabine Thöle und Frauke Wöbse (von links) überbracht wurden. Foto: Niemann

Verden – Das Kinderheim „Die kleinen Strolche“ in Asendorf-Graue, darf sich über eine Spende in Höhe von 3 000 Euro freuen. Sponsor sind die Damen vom Lions Club Verden Kristina Regina, die die namhafte Summe mit ihrer jährlichen Tombola auf dem Verdener Weihnachtsmarkt erwirtschaftet haben. Der Betrag ist für den Bau eines Kinderspielplatzes bestimmt und wurde kürzlich in Klenke‘s Gasthaus in Langwedel durch die amtierende Präsidentin des Clubs, Frauke Wöbse und Dr. Sabine Thöle an die Marketingleiterin der „Kleinen Strolche“ ,Sonja Risse, (und die ehrenamtliche Mitarbeiterin Renate Munder überreicht. „Dieses Projekt liegt uns sehr am Herzen“, so Wöbse und Thöle unisono.