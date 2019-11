Löten, sprayen und pilgern

Churchnight mit Workshops und Taizé-Andacht kommt bei Jugendlichen gut an

+ Rupert Wagschal (links) leitet den Workshop Löten. Fotos: Haubrock-Kriedel

Verden - Von Antje Haubrock-kriedel. Am Vorabend des Reformationstages hatte der Kreisjugenddienst Jugendliche ab 13 Jahren zu einer Churchnight in das Stadtkirchenzentrum eingeladen. Unter der Überschrift „hell.wach.evangelisch“ konnten die Jugendlichen nicht nur die Nacht durchmachen, sondern auch an interessanten Workshops teilnehmen.