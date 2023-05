Löcher in der Mauer: Die Baustellen der Verdener Justiz

Von: Heinrich Kracke

Der Präsidentenwechsel am Verdener Landgericht ist jetzt auch offiziell vollzogen: Justizministerin Dr. Kathrin Wahlmann verabschiedet Dr. Gerhard Otto (l.) und führte Thomas Glahn ins Amt ein. Blumen bekamen beide. © Kracke

Der Verdener Justizstandort steht vor großen Veränderungen. Sei erst die Staatsanwaltschaft ans Allerufer umgezogen, stehe als nächstes die Fassadensanierung des Amtsgerichts an, heißt es.

Verden – Der Wechsel an der Spitze des Verdener Landgerichts bildete knapp ein Jahr nach dessen Vollzug den Rahmen, aber die aktuellen Themen ließen gestern im Kreistagssaal nicht lange auf sich warten. Schon Niedersachsens Justizministerin Dr. Kathrin Wahlmann (SPD) beschrieb in ihrer Laudatio die Baustellen, die auf die Gerichtsbarkeit im allgemeinen und die Verdener im besonderen zukommen. Einerseits die Digitalisierung mit der E-Akte, wofür der jetzt offiziell ins Amt eingeführte Thomas Glahn der absolute Fachmann sei, andererseits den Umbau des Verdener Justizzentrums, den der jetzt offiziell verabschiedete Dr. Gerhard Otto eingeleitet habe. „Jetzt kommt es darauf an, die skeptischen Mitarbeiter mitzunehmen. Dafür war der bisherige Amtsinhaber der richtige Mann, dafür bringt auch der aktuelle Präsident mit seiner positiven, motivierenden Richterpersönlichkeit die richtigen Voraussetzungen mit.“

Und diese Veränderungen gehen deutlich über den neuen Standort der Staatsanwaltschaft hinaus, der im ehemaligen Gaswerk am Allerufer mit der Vollsanierung Konturen gewinnt. „Im Herbst werden Bauzäune aufgestellt“, lüftete Glahn die Geheimnisse ein wenig. Gewiss, auf den ersten Blick müsse der Mittelbau am Gerichtsstandort saniert werden, aber da seien eben die Klinker, die aus der Rotsteinfassade des Amtsgerichts bröckeln. „Deshalb werden wir dort beginnen.“ Erst dann folge der Mittelbau. „Ein Mitarbeiter hat berichtet, er könne durch ein Loch in der Wand auf den Johanniswall schauen. Ob er ein wenig Dämmung mitbringen dürfe, fragte er, es werde kalt“, skizzierte Glahn die Verhältnisse. Und eines Tages sei dann hoffentlich auch der geschichtsträchtige Schwurgerichtssaal an der Reihe.

Die Bauarbeiten bedeuteten Enge, wie Glahn weiter ausführte. Der Raum des Landgerichts werde sich vorübergehend auf zwei Drittel der aktuellen Fläche verdichten, der Raum des Amtsgerichts sogar auf ein Drittel. Ein Trend, der schon zu Zeiten Dr. Gerhard Ottos in Ansätzen spürbar war. Seine fünf Jahre als Landgerichtspräsident seien geprägt von vier Entwicklungen. „Der deutlichen Zunahme an Fällen, auf die immer nur mit zeitlichem Verzug personelle Verstärkungen folgten, dem demografischen Wandel mit häufig Assessoren und einer beginnenden Fluktuation, den Folgen der Pandemie und den Baumaßnahmen am Standort.“

Die Justizministerin würdigte Otto als jemanden, der den richtigen Ton gegenüber den Mitarbeitern aber auch gegenüber dem Bürger gefunden und damit seinen maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung im riesigen Landgerichtsbezirk Verden habe, dem bundesweit zweitgrößten. Glahn wertete sie als jemanden, dem es gelungen war, aus dem EDV-Flickenteppich in der bundesdeutschen Justiz ein tragfähiges Modell für mehrere Bundesländer zu entwickeln.

OLG-Präsidentin Stefanie Otte würdigte ebenfalls die Ruhe, mit der Otto die Gerichte führte. In der Ära Glahn sei aktuell schon mal die Entwicklung des künftigen Raumbedarfs geglückt. Alexander Goette vom Richterrat verwies auf die Brückenfunktion, die in einem riesigen Landgerichtsbezirk wie Verden von Nöten sei und die beide Präsidenten auszeichne. Der Leitende Oberstaatsanwalt Clemens Eimterbäumer bemerkte, er sei erst eine Woche tätig in Verden, er habe erstmal „Zeugen“ vernehmen müssen, um sich ein Bild von Otto und Glahn zu machen, dies aber falle äußerst positiv aus. „Die Aussagen sind glaubhaft.“ Landrat Peter Bohlmann würdigte die gute Zusammenarbeit der Behörden in der Stadt, dies belege auch die Nutzung des Kreistagssaales für den Festakt zum Gerichtspräsidentenwechsel. Bürgermeister Lutz Brockmann setzte sich mit der langen Gerichtstradition in Verden auseinander und hob die aktuell gute Zusammenarbeit beim Ausbau für die Staatsanwaltschaft hervor. Ralf Klingeberg vom Verdener Anwaltsverein verwies auf die ruhige und ausgeglichene Art beider Gerichtspräsidenten sowie die Bedeutung des Justizstandortes. „Er ist einer der größten Arbeitgeber Verdens.“ Stefan Koch erklärte, er habe in der viermonatigen Vakanz als Vertreter des Präsidenten auf ein gutes Team, eine gute Verwaltung vertrauen können.

Breiten Raum in den Ausführungen der Justizministerin nahm die kommende E-Akte in der Justiz ein, zunächst die Zivilakte, in drei Jahren auch die Strafakte. „Viele sehen die Einführung skeptisch, bei der Nutzung wird es einige Fragen geben, aber letztendlich wird vieles schneller und flexibler gehandhabt werden können.“ Große Verdienste beim Zustandekommen der Strategie seien Thomas Glahn zuzuschreiben. „Damit ist die Justiz Vorreiter in der Landesverwaltung.“ Der Hochgelobte räumte ein, er höre die Worte gern, allerdings wolle er am nächsten Tag nicht das tatsächlich von der Ministerin gebrauchte Zitat in der Presse lesen, er sei der Papst der Digitalisierung. Das zumindest ist Thomas Glahn gelungen. Fast jedenfalls.