Willkommenscafé St. Josef: Weitere ehrenamtliche Mitarbeiter willkommen

Verden - Das Sprachcafé im Gemeindehaus St. Josef ist ein beliebter Treffpunkt für Geflüchtete. Und das seit Jahren. Bereits 2014 bot das „Netzwerk katholisches Familienzentrum St. Josef“ als eines der ersten im Landkreis sein Willkommenscafé an. Daraus entwickelte sich schnell ein Sprachcafé. Ehrenamtliche und Geflüchtete treffen sich hier, um miteinander in Kontakt zu kommen und in lockerer Atmosphäre die deutsche Sprache zu üben. Nun sucht das Team nach weiteren Menschen, die sich dort ehrenamtlich engagieren möchten.

„Das Sprachcafé in St. Josef war von Anfang an ein Selbstläufer“, berichtet Ralf Vogt von der Leitstelle für Integration im Landkreis Verden. Die Besucher seien teilweise sogar zu Fuß aus Wahnebergen gekommen. Betreut wurde das Sprachcafé zunächst seitens des katholischen Familienzentrums von Projektmitarbeiter Adrian Giele. Seit Dezember 2016 organisieren die ehrenamtlichen Helfer dieses Angebot in Eigenregie. Unterstützt werden sie dabei von der Caritas. „Alle sechs bis acht Wochen findet ein Reflexions- und Austauschtreffen statt. Jeder kann Fragen, Verbesserungsvorschläge, Ideen aber auch Probleme, die im Zusammenhang mit dem Café entstanden sind einbringen“, berichtet Flüchtlingssozialarbeiter Martin Brömme vom Caritasverband.

Momentan wird das Sprachcafé dreimal wöchentlich angeboten. Montags nur für Frauen, donnerstags und freitags für alle. „Besonders freitags ist das Sprachcafé stark ausgelastet, da viele direkt nach dem Moscheebesuch kommen“, weiß Brömme. Deshalb würde man sich gerade für die Freitage über weitere ehrenamtliche Helfer freuen. „Das Engagement ist frei, es bestehen wenig Verbindlichkeiten“, betont er. Wer sich engagieren möchte, muss auch kein Lehrer sein, jeder kann selbst bestimmen, in welcher Form er die Kommunikation gestaltet.

Brömme hat beobachtet, dass gerade das freie Reden bei den lockeren Treffen im Sprachcafé eher gefördert wird, als in den Deutschkursen. Die Ehrenamtlichen können mittels eines Doodlekalenders im Internet eintragen, wann sie kommen möchten. Der Flüchtlingssozialarbeiter betont, dass die Einrichtung Sprachcafé überkonfessionell und religionsunabhängig ist. „Die Ehrenamtlichen kommen aus allen mögliche Bereichen, nur wenige stammen aus dem kirchlichen Kontext.“

Während man sich in der ersten Zeit noch mit „Händen und Füßen“ verständigen musste, hat sich das mittlerweile geändert, das flüssige Sprechen im Alltag steht im Vordergrund.

Die beiden ehrenamtlichen Helfer Monika Trynogga und Markus Leim sind von Anfang an dabei. Einige der Geflüchteten kennen sie schon seit Jahren. „Schön sind die Kontakte, die sich daraus ergeben, man hat gegenseitiges Vertrauen aufgebaut“, so Trynogga. Manchmal gebe es auch Erfolgsgeschichten, zum Beispiel, wenn jemand einen Ausbildungsplatz gefunden hat. Wie weit die privaten Kontakte gehen, sei aber jedem selbst überlassen.

Auch Markus Leim ist nach wie vor mit Freude dabei. Er kommt direkt nach der Arbeit zum Sprachcafé. „Ich wollte etwas tun. Es macht Spaß und es ist nicht schwierig“, sagt er.

Wer sich neu im Sprachcafé engagieren möchte, wird zunächst zu einem Informationstreffen eingeladen, in dem das Konzept und die Organisation des Projektes vorgestellt werden. In der ersten Zeit werden die neuen Mitarbeiter dann von den alten Hasen unterstützend an die Hand genommen. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an st-josef-verden@gmx.de an melden.

ahk