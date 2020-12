Frust über unfaire Lockdown-Regeln: Verdener Einzelhändler fühlen sich im Stich gelassen

„Ungerecht und unverschämt“

In Frankreich ist der Verkauf von Waren, die nicht lebensnotwenig sind, verboten. Dazu gehören auch potenzielle Weihnachtsgeschenke sowie Spielzeuge für Kinder, weswegen die Regale abgesperrt wurden.

Verden – „Es ist der absolute Hammer. Einfach unmöglich.“ Carmen Witte, Inhaberin des gleichnamigen Kinderparadies Witte in der Verdener Fußgängerzone, kann es immer noch nicht richtig glauben. Seit Mittwoch muss die 61-Jährige ihre Türen für den Kundenverkehr schließen – und das kurz vor Weihnachten, in der sonst verkaufsstärksten Zeit. Doch es ist nicht der Lockdown selbst, der sie so frustriert: „Wir stehen voll hinter den Maßnahmen, die jetzt zum Infektionsschutz erlassen wurden. Aber dass ich hier meinen Laden schließen muss und nebenan die Leute das Spielzeug säckeweise aus den Drogeriemärkten wegschleppen, das ist in meinen Augen ungerecht und unverschämt.“