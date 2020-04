LKW-Brand im Verdener Industriegebiet

Verden – Mehrere Tausend Euro Schaden entstanden beim Brand eines Lkws am Sonnabend im Verdener Industriegebiet Finkenberg. Die Polizei geht in ihrem Bericht von einem technischen Defekt im Umfeld eines eingebauten Kühlschranks aus.

Am Nachmittag wurden die Ortsfeuerwehren Eitze und Verden in die Max-Planck-Straße alarmiert. „Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, konnten sie eine Rauchentwicklung aus dem Fahrerhaus ausmachen“, berichtet Feuerwehrsprecher Torben Voigt. Umgehend sei ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung und Brandbekämpfung ins Fahrzeug vorgeschickt worden. In der Fahrerkabine fanden die Feuerwehrleute brennende Einrichtungsgegenstände vor, die sie schnell ablöschen konnten.

Aus Sicherheitsgründen musste die betroffene Zugmaschine mit einer Seilwinde von einem angehängten und voll beladenen Sattelauflieger weggezogen werden. Nach 45 Minuten, so der Bericht, konnten die Helfer ihren Einsatz beenden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Für die Ortsfeuerwehr Verden war es nicht der erste Einsatz am Samstag. Bereits gegen 3.20 Uhr waren die Einsatzkräfte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage ebenfalls in die Max-Planck-Straße alarmiert worden. Hierbei handelte es sich letztlich um einen Fehlalarm.