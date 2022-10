Lindhooper Straße drei Tage dicht

Von: Markus Wienken

Teilen

Noch ist die Bahn zu sehen und zu hören: Der Torsionsbalken für die Lärmschutzwand wird vor die Brücke montiert. © wienken

Ein Torsionsbalken aus Stahl wird an Eisenbahnüberführung montiert. Deshalb erfolgt eine Vollsperrung ab dem 14. Oktober

Verden – Er heißt zwar Balken, ist aber aus purem Stahl, tonnenschwer und soll mit circa 25 Metern Spannweite die komplette Lindhooper Straße überbrücken. Tragen soll der sogenannte Torsionsbalken vor der Eisenbahnüberführung, Höhe Brunnenweg, die Lärmschutzwand, die auf dem Tunnel verschraubt wird. Präzisionsarbeit, die Platz braucht. „Wir müssen die Lindhooper Straße daher komplett sperren“, erklärt Andreas Bremer, Bauleiter des zuständigen Unternehmens Eiffage Infra-Lärmschutz. Gebaut wird ab Freitag, 14. Oktober, bis voraussichtlich Montagmorgen.

Es sind enorme Kräfte, die beim Aufbau der Lärmschutzwände frei werden. Die Schutzwände sorgen zwar dafür, dass der Schall der Züge reduziert und es dadurch für die Anwohnenden spürbar leiser wird. Doch sie bringen auch einiges an Gewicht mit sich. „Um die Last der Wände nicht auf die Eisenbahnbrücke zu übertragen, kommen sogenannte Torsionsbalken zum Einsatz. Diese Stahlkonstruktionen werden vor der Brücke eingebaut und können große Abstände von mehr als fünf Metern überbrücken“, erklärt Bremer.

Angeliefert werden die Bauteile mit Spezialfahrzeugen, der Träger in zwei Teilen, die dann vor Ort verschraubt und vor die Brücke gesetzt werden sollen. Dafür brauchen die Maschinen den Platz und deshalb wird gesperrt. Fußgänger dürfen allerdings zeitweilig durch den Tunnel.

Zum zweiten Mal an derselben Stelle in Verden eine Baustelle

Aus zwei mach eins, ist der Torsionsbalken komplett, kommt das 25 Meter lange Bauteil an den Haken eines Spezialkrans, der den Träger auf Tunnelhöhe vor die Überführung bringt. Passgenau warten dort links und rechts des Tunneleingangs zwei Fundamente, die den Balken tragen sollen. Vor knapp zwei Monaten wurden dafür acht Meter lange Stahlrohre, Durchmesser ein Meter, in den Boden des Bahndamms gerammt. „Mit Beton verfüllt, übertragen die Fundamente die Lasten der Balken in das Erdreich“, erklärt der Experte.

Sitzt der Balken fest auf den Fundamenten, wird geschraubt, kommen oben drauf die Wandelemente, jedes Teil circa 3,50 Meter hoch. „Zwei, drei Elemente werden wir bereits ebenerdig montieren, alle weiteren Teile dann, wenn der Träger oben vor der Überführung liegt“, erklärt Bauleiter Bremer den Ablauf der Arbeiten. Auch dafür bleibt der Tunnel für den Durchgangsverkehr gesperrt, müssen ebenfalls die Fußgänger aus Sicherheitsgründen einen Umweg in Kauf nehmen.

Bremer geht von einer relativen zügigen Montage von Balken und Wänden aus. „Wir brauchen allerdings einen Zeitpuffer“, bittet er um Verständnis. Steht die Wand, dürfte es dahinter deutlich ruhiger werden. Ganz geschlossen wird die Lücke noch nicht. Die fehlenden Passfelder links und rechts der Überführung sind noch in Arbeit.

Verdener Busverkehr vor einigen Änderungen

Baubeginn mit Vollsperrung ist ab Freitag, 14. Oktober, 14 Uhr. Nicht ohne Folgen bleibt die Sperrung für den Busverkehr von Allerbus. Einige Haltestellen können nicht bedient werden, der Park- & Ride-Platz an der Lindhooper Straße ist für den normalen Autoverkehr gesperrt. Die Busse brauchen den gesamten Platz. Die Regelung gilt voraussichtlich bis Montag, 17. Oktober, 5 Uhr. Nachfolgend der Plan:

Linie 713

Die Linie beginnt und endet auf dem Pendlerparkplatz an der Lindhooper Straße. Die Haltestellen Lönsweg, Landgericht und Verden ZOB können nicht bedient werden.

Linie 712

Die Auswirkungen auf dieser Linie am 14. Oktober kann Allerbus noch nicht explizit benennen. Nachfolgend werden auf der Linie 712 Hin und Rückfahrten angeboten. Das bedeutet, die Fahrten entgegengesetzt des ursprünglichen Linienweges können weder in der Echtzeit noch in einem Fahrplan dargestellt werden.

Diese Fahrten werden Samstag bis 15 Uhr zur vollen Stunde am Bahnhof starten. Da entgegen des Fahrplans gefahren wird, kommen die Fahrzeuge im ersten Abschnitt dementsprechend früher und im zweiten Abschnitt entsprechend später gegenüber den Haltestellen vorbei. Die Fahrten zur halben Stunde, also Minute 32, starten am Pendlerparkplatz.

Am Samstag, 15. Oktober, werden die Fahrten um 16.32 Uhr, 18.32 Uhr und 20.32 Uhr sowie am Sonntag, 16. Oktober, um 14.32 Uhr, 16.32 Uhr und 18.32 Uhr, ausschließlich entgegengesetzt gefahren. Die Haltestelle Zollstraße kann in dieser Zeit nicht bedient werden, und die Haltestellen Anita Augsburg Platz sowie Obere Straße (falls Baumaßnahme beendet) werden wegen der Einbahnstraßenregelung nur stündlich bedient.

Linie 714

Am Freitag, 14. Oktober, wird mit Baumaßnahmenbeginn bis zum Betriebsschluss das Industriegebiet über die Eitzer Straße und den Andreaswall mit dem Bahnhof verbunden. Samstag und Sonntag gibt es auf der Linie keine Bedienung.

Allerbus steht über das Wochenende mit dem Bauleiter in Verbindung. Sollte die Maßnahme vorzeitig beendet sein, wird der normale Fahrplan und Linienweg unbürokratisch wieder sichergestellt. Weitere Infos unter www.allerbus.de.

Die Stützpfeiler wurden bereits neben der Brücke in den Boden gerammt. © eiffage