Linda Teuteberg bei Spargel und Sozialistenschelte

Verden-Eitze – Gleich zwei bekannte Namen aus der Bundespolitik beherrschten das traditionelle Spargelessen der FDP-Verden in Eitze. Die frischgewählte Generalsekretärin der Liberalen, Linda Teuteberg, besuchte den hiesigen Bundestagsabgeordneten Gero Hocker bei dem weißen Edelgemüse.

Zwar nicht anwesend, aber trotzdem allgegenwärtig, war Juso-Chef Kevin Kühnert, da die Freien Demokraten nach dessen Interview, mit diversen Ideen zur Verstaatlichung der marktwirtschaftlichen Eckpfeiler, mehrfach verbal auf den Jungsozialisten einprügelten. „Wenn Kevin allein zu Hause ist, entwickelt er spinnerte Ideen. Mit dem Godesberger Programm von 1959 erreichten die Sozialdemokraten eigentlich die Abkehr vom Verstaatlichen der Unternehmen“, sagte Teuteberg. Nun wolle Kühnert aber eine Rolle rückwärts machen. Mit Vorschlägen, die schon zur Zeit der DDR nicht funktioniert hätten.

„Nachher bekommt Kevin eher einen Trabant, aber keinen BMW“, legte Hocker nach, in Anspielung auf den Vorschlag Kühnerts, die Gewinne des bayerischen Autoherstellers zu verstaatlichen.

Die Brandenburgerin Teuteberg erinnerte, dass BMW sein Stammwerk seinerzeit extra von Eisenach nach Bayern verlegte, um der staatlichen Planwirtschaft zu entgehen. „Hätte er doch selbst die Unfreiheit in der DDR nur einmal einen Tag erlebt, um zu sehen, was derartige Thesen für die Menschen bedeuten“, sagte sie. An der Emotionalität der Wortbeiträge war der Angriff auf die Grundsätze der Liberalen klar erkennbar, denn beim Thema Enteignung ging es gleich weiter. „Wenn wir zu wenig Wohnungen haben, müssen wir welche bauen. Bauen statt Klauen“, heißt die Parole laut Teuteberg. Daher kritisierte die Juristin aus Potsdam auch die Grunderwerbssteuer, die mit sechseinhalb Prozent in Brandenburg ein echtes Hindernis für Neubauten im Wohnungssektor sei – neben den ausufernden Bauvorschriften und Genehmigungsverfahren, die die FDP schon seither anmahne.

„40 Jahre Planwirtschaft sind das Problem!“

Weiter forderte Teuteberg ein Ende der Verschwörungstheorien von ganz links und rechts bezüglich der Treuhand im Zuge der Privatisierung der DDR Staatswirtschaft. „40 Jahre Planwirtschaft sind das Hauptproblem gewesen und nicht die Treuhand bei der Transformation in den 1990er-Jahren“, stellte Teuteberg klar.

Bevor der Spargel auf den Tisch kam, hatte diese Zeitung noch die exklusive Gelegenheit, die beiden Bundestagsabgeordnete zu Themen mit lokalem Bezug zu befragen. Die Sprachförderung von Migranten solle nach Sicht Teutebergs weiter auch mit staatlichen Geldern finanziert werden. „Bei der Integration sind das A und O die Sprachkenntnisse. Klar ist, dass der Staat das finanzieren muss. Die Frage ist aber, welche Ebene, von der Kommune bis zum Bund, welchen Beitrag leistet“, sagte die migrationspolitische Sprecherin der liberalen Bundestagsfraktion. Außerdem sei ihr wichtig, dass die Asylentscheidungen auch durchgesetzt werden und dadurch die Ressourcen auf die positiven Fälle mit Bleibeperspektive konzentriert werden. „Das Grundrecht auf Asyl steht für uns außer Frage“, betonte sie nachdrücklich.

Direkt mit diesem Thema sei auch die Fragestellung des Fachkräftemangels verquickt. Deshalb fordere sie auch vehement ein Einwanderungsgesetz mit einem Punktesystem, das sich an Sprachkenntnissen und beruflicher Qualifikation orientiere. „Damit können wir die Menschen auch viel besser in ihrer Heimat informieren, welche Möglichkeiten sie überhaupt in Deutschland haben. Außerdem nehmen wir gerade unseren Mittelständlern viel bürokratischen Aufwand im Arbeitsrecht ab“, schilderte sie.

Das brisante Thema Erdgasförderung sehen die Liberalen als Brückentechnologie innerhalb der Energiewende. „Man kann diese fossilen Energieträger in kontrollierten Rahmen, wie Umweltverträglichkeitsprüfungen, nutzen, um die Grundlast des Stromnetzes sicherzustellen“, sagte Hocker. Denn Atomenergie und Kohle würden in den nächsten Jahren dafür wegfallen. Allerdings forderte er eine Änderung der Beweislastumkehr bei Schäden durch die Erdgasförderung. „Es ist falsch, dass der Förderzins komplett ans Land geht. Das sollte an die Kommunen gehen, die die Belastung tragen“, so Hocker.

Teuteberg forderte zudem, dass im Klimaschutz mehr auf den Handel mit Emissions-Zertifikaten gesetzt werde, da so die Klimabelastungen besser eingepreist würden. Eine CO2-Steuer lehnten beide Liberale klar ab. lee