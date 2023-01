25 Jahre Verdener Jazz- und Blues-Tage: Blick ins Gästebuch des Hotels Höltje

Von: Katrin Preuß

Teilen

Beim Blick in das dicke, in seinem Umfang noch immer wachsende Gästebuch des Verdener Akzent-Hotels Höltje werden bei Anolda und Günther Glander viele schöne Erinnerungen wach. © -

Viele bekannte Bands und Solisten holte der Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage bereits an die Aller. Einige blieben auch über Nacht - und verewigten sich im Gästebuch des Hotels Höltje.

Verden – 25 Jahre Jazz- und Blues-Tage in Verden, das heißt auch: Seit einem Vierteljahrhundert kommen Musiker, Solisten und Bands an die Aller, um das Publikum hier zu begeistern. Viele von ihnen blieben auch über Nacht in Verden, ruhten nach ihren Auftritten im Akzent-Hotel Höltje, unter dem Dach von Anolda und Günther Glander. Und auch sie verewigten sich, wie andere Prominente auch, im Gästebuch des Hotels.

„Ich habe viele Söhne“, kommentiert Anolda Glander schmunzelnd den Eintrag von John Lee Hooker junior. © -

Mal kurz und knapp wie Klaus Doldinger, der sich für Speis und Trank bedankt, oder wie Chris Farlowe, Miller Anderson und Pete York mit ihrer Bemerkung „Very nice hotel“. Mal überaus kunstvoll wie Jasper van’t Hof, der sich am Instrument zeichnete. Und immer wieder mit warmen Worten.

Max Mutze will „dringend wiederkommen“

Die Barrelhouse Jazzband lobt „die unglaubliche Gastfreundschaft“. „Überragendes Personal sorgte für ausgezeichneten Service“, schreibt Musiker – und „Tatort“-Kommissar – Axel Prahl und denkt dabei gerne an den hervorragenden Whisky, der ihm kredenzt wurde. Max Mutze will „dringend wiederkommen“.

Pianist Little Willie Littlefield nutzte seinen Eintrag, um den Glanders zum Hochzeitstag zu gratulieren. Und John Lee Hooker junior, dessen Auftritt im Oktober 2008 für Günther Glander „der beste überhaupt“ war, schrieb sich mit „I love Mama Anolda“ ins Herz der Gastronomin.

Inga Rumpf wollte nicht weiter singen

Wenn das Ehepaar in dem dicken Wälzer blättert, strahlt es. Nicht nur wegen mit schneller Hand gezeichneter Originale von Horst Eckert, besser bekannt als Janosch, oder von Cartoonist Wolf-Rüdiger Marunde. Nicht allein wegen der zahlreichen Autogramme und freundlichen Widmungen bekannter Schauspieler und Politiker, darunter Christiane Krüger, Angela Merkel und Franz Müntefering.

Musiker und Schauspieler Axel Prahl ist voll des Lobes. Günther Glander freut ich über dieses einfache Wort „Danke!“. © Preuß

Es sind die vielen Erinnerungen, die die Glanders mit den Namen verbinden. Beim Eintrag von Inga Rumpf fällt Günther Glander wieder der Auftritt der Sängerin im Verdener Dom ein. Die Beschallung dort sei seinerzeit „katastrophal“ gewesen, erzählt Glander. Rumpf habe daraufhin aufgehört zu singen. „Mit Engelszungen haben wir sie überredet: Bitte machen Sie weiter.“

Besonderer Moment in der St. Johanniskirche

Mit einem Leuchten in den Augen berichtet der Hotelier von Janice Harrington und ihrem Gospelkonzert in der St. Johanniskirche. In Erinnerung an ihren verstorbenen Bruder habe sie „Goodbye Johnny“ gesungen, als mit dem letzten Ton auch das Sonnenlicht verschwunden sei, erinnert sich Glander fast ehrfurchtsvoll an diesen besonderen Moment.

Beim gemeinsamen Blick ins das Gästebuch blitzt immer wieder aufs Neue die Liebe der beiden Glanders zur Musik durch. Die wiederum geht weit zurück. Noch immer denkt Anolda Glander gerne an ihre Teenagerzeit, als sie, in ihrem mit einem Tuch aufgehübschten Konfirmationskleid, ein Konzert des bekannten Jazz-Pianisten Michael Naura in der Aula das Domgymnasiums genoss.

Nicht nur auf den Tasten ein Künstler: Jasper van’t Hof. © -

Ihr Mann schwärmt bis heute von den gemeinsamen Besuchen der Düsseldorfer „Jazz-Rally“, die ja den Anstoß gab, auch in Verden ein Musik-Spektakel ins Leben zu rufen. Ein paar Nummern kleiner zwar, aber mit ebenso großen Namen. Klaus Doldinger etwa, seit Jahren Schirmherr der „Jazz-Rally“, konnte der Verein zusammen mit seiner Band Passport auch in Verden begrüßen.

„Wir haben zu allen Gästen richtig guten Kontakt gehabt, haben oft mit ihnen gefrühstückt“, sagt Günther Glander. Paul Kuhn sei allerdings eine Ausnahme gewesen. „In der Halle war er wie ein Vater“, erinnert sich Glander an das Konzert. Im Hotel allerdings blieb der Pianist auf Distanz.

Wie anders war es da mit Al Di Meola. Der bekannte US-amerikanische Gitarrist ist den beiden erfahrenen Gastronomen besonders in Erinnerung geblieben.

Der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Was immer ein Künstler auf Tournee benötigt, es ist im sogenannten „Rider“ festgehalten. Die Veranstalter können dort technische Anforderungen am Bühne, Licht und Ton nachlesen. Sie erfahren aber auch, welche Ansprüche der Künstler selber stellt.

Im Fall von Al Di Meola habe dessen Agentur eine Suite und einen ganz bestimmten Rotwein gefordert, erinnert sich Günther Glander. Doch daraus auf Allüren und hochgeschraubte Ansprüche zu schließen, täte dem Musiker Unrecht. Bei den Glanders hinterließ der Star jedenfalls den Eindruck, sehr unkompliziert zu sein.

„Wir sorgen dafür, dass sich der Gast im Hause wohlfühlt“, betont Günther Glander. Für Al Di Meola bedeutete dies, bäuchlings auf dem Teppich im Foyer des Hotels zu liegen und Arwen, der kleinen Enkelin des Paares, beim just erlernten Laufen zuzusehen. Zum Entzücken der Großeltern.

Ihre Begeisterung für die Musik haben Anolda und Günther Glander übrigens schon an die übernächste Generation weitergegeben, auf jeden Fall an Enkelin Flurina. „Ich hab erst ab Klasse drei etwas anders gehört als Jazz und Blues“, berichtet die heute 18-Jährige lachend.

Vom Engagement des Großvaters in Sachen Verdener Jazz- und Blues-Tage ist sie voll überzeugt. „Was für Leute hier, in dieser kleinenWeltstadt schon waren“, sagt sie schwärmerisch über ihre Heimat und fügt selbstbewusst hinzu: „Da können wir sicher mit einer Großstadt mithalten.“

In der nächsten Folge: Lust und Frust bei der Organisation.