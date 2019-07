Leuchtende Mosaike aus zerbröselten Eierschalen

Verden – Cascarón ist spanisch und bezeichnet eine leere Eierschale. Die Kalkhülle der Hühnerprodukte sind neben Farbstoffen und etwas Lack das Hauptmaterial für die Bilder von Brigitte Röttjer. Die Künstlerin stellt ihre farbenprächtigen Mosaike aus Schalenbruchstücken bis Freitag, 19. Juli, in der Hauptstelle der Kreissparkasse in Verden aus. Mit Louisa Müller von der Unternehmenskommunikation der Bank führte die Künstlerin durch die Ausstellung.

Pfannkuchen und andere Eierspeisen gibt es im Hause Röttjer öfter. Für ihre Bilder braucht die gelernte kaufmännische Angestellte nämlich nur die Hülle. Da ist es weitgehend egal, ob es braune oder weiße Eier sind. Die Schalen werden zerbröselt, eingefärbt und dann zu Mosaiken auf der Grundfläche zusammengesetzt. „Für das Bild ,Perspektive', das 1x1,50 Meter groß ist, war etwa 1 000 Eierschalen nötig“, gibt Brigitte Röttjer einen Eindruck von den Umfängen wieder.

Die Technik hat die Walsroderin selbst entwickelt, nachdem sie die Idee in einer Bastelanleitung aufgeschnappt hatte. „Das war 1987, da habe ich mein erstes Bild gemacht“, erinnert sie sich. Als Künstlerin hatte sie sich vorher nie betätigt. Mit einem Schmetterling als Motiv habe sie angefangen und als sie dann die Technik vervollkommnet und die ersten Bilder fertig hatte, war das Interesse an dieser Tätigkeit nur noch größer geworden. Sie taufte ihre Technik Cascarón. „Was so einzigartig ist: Bei braunen und weißen Eiern ist die Bruchstelle immer weiß“, erklärt Röttjer. Das mache einen Teil der besonderen Wirkung ihrer Bilder aus.

Die „Perspektive“ entstand, die ein bisschen an Gustav Klimts Bilder und die Wiener Secession erinnert. Aber auch Genre-Szenen zeigt die Ausstellung, die Röttjer aus zum Teil winzigen Mosaikstückchen zusammengesetzt hat und die schon dadurch an die Malweise einiger französischer Impressionisten erinnert.

Mittlerweile kann die 66-Jährige auf etwa 40 Ausstellungen zurückblicken. Viele hatte sie natürlich in der Umgebung, aber auch in Süddeutschland und Österreich waren ihre Bilder zu sehen.

Wie den kubistisch inspirierten Harlekin können Besucher der Ausstellung auch die eine oder andere Arbeit der Künstlerin erwerben. Prospekte liegen aus, die verraten, wie sie zu erreichen ist. Die „Perspektive“ allerdings will sie nicht verkaufen. „Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das Bild sehe“, verrät Röttjer. Das könne Geld nicht aufwiegen. kle