Ein letzter Wunsch

Alexander Krützfeldt spricht in seinem neuen Buch mit sterbenskranken Menschen

+ Alexander Krützfeldt schreibt über Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen. - Foto: Jörg Singer

Verden - Nach seiner hochgelobten und für mehrere Journalistenpreise nominierte SZ-Serie „Acht Häftlinge“ hat Alexander Krützfeldt ein neues Buch geschrieben. In „Letzte Wünsche“ geht es um Menschen, die am Ende ihres Leben stehen. Krützfeldt hat mit ihnen gesprochen und erfahren, was sie sich wünschen, was sie vermissen oder bereuen. Ihm ist ein berührendes Buch gelungen, das nicht nur vom Sterben handelt, sondern auch viel über das Leben verrät und dazu ermuntert, es bewusster zu leben.