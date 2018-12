Heiligabend 1944: „Das letzte gemeinsame Fest“

Was vor mehr als 2000 Jahren in Bethlehem einer Familie widerfuhr, ist bis heute für viele andere Menschen der Anlass, ihm Kreis ihrer Familie Weihnachten zu feiern.

Verden - Beim Stöbern in alter Weihnachtspost fiel Anneliese Warncke ein Gedicht von Heinz Erhardt in die Hände. In „Als ich keinen Urlaub bekam“ sinniert er über den Frieden auf Erden an Weihnachten 1944. Die Zeilen riefen bei der Verdenerin Erinnerungen wach an ihr Christfest in jenem letzten Kriegsjahr.

„Für unsere kleine Familie im Hinter-Pommerschen Karlkow war es das letzte gemeinsame Weihnachtsfest. In unserer Stube saßen wir Kinder um den runden Tisch verteilt. Bruder Gerhard war schon elf, Schwester Gertrud, die wir Tutti nannten, fünf und ich dazwischen mit noch nicht ganz acht Jahren. Im Kachelofen prasselte das Feuer und Mama hatte sich gar nicht hingesetzt, als es auch schon klopfte und polterte und wir durch das schummrige Licht den Weihnachtsmann erkannten.

Er trat laut und kräftig auf, sodass auch der restliche Schnee noch von den derben Schuhen fiel und wir erschreckt aufgestanden waren. Er hatte keinen roten Mantel an, sondern eine dicke Joppe und auf dem Kopf eine Schirmmütze aus Wollstoff mit einer Rundum-Falte, die man bei sehr kaltem Wetter an den Seiten über die Ohren ziehen konnte. Der große Sack, wohl aus dem Stall, und der dünne Reisigbesen als Rute waren perfekt für einen Weihnachtsmann der damaligen Zeit auf dem Lande. Aber vor dem Gesicht saß eine Weihnachtsmann-Maske mit diesem künstlichen weißen Watte-Bart.

Nicht an der Sprache, aber weil diese Maske sich während der ganzen Hantiererei mit Sack und Rute irgendwie verschoben hatte und die Mütze auch nicht so perfekt saß, erkannte ich irgendwann meinen Papa in dem Weihnachtsmann, als dieser die Stube wieder verließ.

+ Anneliese Warncke erinnerte sich an Weihnachten 1944.

Später setzte Papa sich ganz normal zu uns und ließ sich erzählen, was passiert war. Dann war Mama kurze Zeit weg. Und als die Tür zur Weihnachtsstube – wie wir das Esszimmer immer nannten, weil man dort fast nur an Weihnachten drin war – aufging, durften wir eintreten und waren wie verzaubert.

Diese vielen brennenden Lichter an dem hohen Weihnachtsbaum, der ganz hinten in dem Zimmer vor dem Fenster stand und strahlte, ließ uns auch nur sehr langsam darauf zugehen. Vorbei an den auf dem Esszimmertisch abgelegten Geschenken, die aber noch abgedeckt waren, und an Mama, die auf der anderen Seite des Tisches saß und uns mit ihren aufmunternden Blicken erst einmal zu dem Baum leitete.

Hier standen wir nun alle drei und jedes Kind sagte ein Gedichtchen auf: klein und zaghaft. Und wo es stockte, da half Mama aus. Aber aufsagen musste jeder etwas!

Erst danach ging es an den großen Tisch, wo inzwischen die Papierabdeckung verschwunden war und wir jetzt alles erkennen und uns daran freuen konnten. Und wenn es auch die Puppe vom letzten Jahr war; so hatte sie doch jetzt ein neues Kleidchen an.

Nach der Bescherung wurden die Weihnachtslieder gesungen. „0 Tannenbaum“ oder „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“. Keines der Lieder war uns fremd. Alle Jahre wieder hatten wir sie ja gehört und gesungen.

Nur ein Jahr später, an Weihnachten 1945, saßen wir mit jetzt nur noch mit vier Personen auf zwei zusammengeschobenen und mit Stroh ausgelegten Feldbetten in einem Lager in Anklam, kurz hinter der Oder. Unser geliebter Papa war nicht mehr dabei. Er starb am 21. Mai 1945 zu Hause und unser kleines Schwesterchen, das am 26. Juli 1945 während der Russenbesetzung noch in Karlkow geboren war, verstarb in Anklam am 26. Dezember 1945, im Krankenhaus, nach unserer Vertreibung aus Karlkow am 7. Dezember 1945.

Nach fast dreiwöchigem Unterwegssein in Zügen, auf Bahnsteigen, in einer Feldscheune sagte Mama bei unserer Ankunft im Lager: ,Wenigstens haben wir ein Dach über dem Kopf.’“