Letzte Einsätze der Impfteams im Kreis Verden

Die Mobilen Impfteams stellen die Arbeit ein. Teamleiterin Andrea Schröder und ihr Stellvertreter Clemens Keitsch, hier vor der Verdener Impfstation, sagen nach zwei Jahren „Tschüss".

Die Arbeit der Mobilen Impfteams endet nicht nur im Landkreis Verden mit dem Jahreswechsel. Dann übernehmen Ärzte und Apotheken.

Landkreis – Ende des Jahres endet offiziell der Einsatz der Mobilen Impfteams im Landkreis Verden ebenso wie in ganz Niedersachsen. Als Zeichen, dass die Pandemie zuende und Corona damit Geschichte ist, will Amtsärztin Jutta Dreyer das aber nicht sehen. „Es gibt noch zu viele Variablen, die eine verlässliche Vorhersage unmöglich machen“, erklärt sie auf Nachfrage unserer Zeitung. „Hoffen wir das Beste“, setzt sie auf eine günstige Entwicklung der Pandemie. Die Covid-19-Impfungen nehmen ab Neujahr die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie Apotheken vor.

Impfzahlen sind deutlich rückläufig

Bis Ende November finanziert der Bund noch die Mobilen Impfteams, das Land Niedersachsen übernimmt die Kosten für Dezember. Dann ist niedersachsenweit Schluss. „Die Impfzahlen sind in den zurückliegenden Monaten deutlich rückläufig“, sagt Andrea Schröder, Leiterin der Mobilen Impfteams des Landkreises. Mit der Zulassung der angepassten Impfstoffe sei die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen zwar noch einmal kurzzeitig angestiegen, so Schröder weiter. Mittlerweile sei sie aber wieder auf ein niedriges Niveau abgesunken.

Das Einsatzende der Impfteams im Auftrag des Landkreises und die Weiterführung der Impfungen durch Arztpraxen und Apotheken hält Andrea Schröder für berechtigt. Auch Amtsärztin Jutta Dreyer sieht dem Impf-ende der Mobilen Teams aufgrund der zurückgehenden Impfzahlen gelassen entgegen. „Hausärzte und Apotheken haben sich mittlerweile so gut aufgestellt, dass die anfallenden Auffrischungsimpfungen hier geleistet werden können“, so Dreyer.

Dank des Landrats an alle Eiinsatzkräfte

„Im Verdener Impfzentrum und in den Mobilen Impfteams wurde mit großem Engagement und hoher Einsatzbereitschaft teilweise sieben Tage die Woche geimpft“, resümiert Landrat Peter Bohlmann. Es sei nicht auszudenken, wo wir heute stünden, wenn die Landkreise und kreisfreien Städte diese ihnen vom Land zugewiesene Aufgabe nicht so schnell und effektiv übernommen und ausgefüllt hätten, betont Bohlmann. Er bedankt sich bei allen, die mitgewirkt haben, für deren Einsatz.

Schröder und ihr Team sind seit Januar 2021 im Einsatz. Neun Monate lang, bis September 2021, arbeiteten sie offiziell als „Impfzentrum“, seitdem sind sie als „Mobile Impfteams“ unterwegs. Über 135 280 Corona-Impfungen haben die Beschäftigten des Impfzentrums und dessen mobile Teams in dieser Zeit durchgeführt, listet Landkreissprecher Ulf Neumann in einer Pressemitteilung. 55 860 Erst- und 48 930 Zweitimpfungen seien das gewesen, 23 790 Dritt- und 6700 Viert- und Fünftimpfungen seien hinzugekommen.

„Über den genauen Impfstatus der Bevölkerung im Landkreis Verden lassen unsere Impfzahlen keine Rückschlüsse zu“, erklärt Schröder, „da niedergelassene Ärzte, Betriebsärzte und Apotheken parallel weitergeimpft haben.“ Zudem konnten sich Bürgerinnen und Bürger auch Angebote außerhalb des Landkreises nutzen. Genaue Zahlen zur Durchimpfung könne nur die Statistik des Robert-Koch-Instituts wiedergeben, aber natürlich nicht in Bezug auf das Kreisgebiet.

Rund 1400 Impfungen für Fünf- bis Elfjährige

Neben den regelmäßigen Öffnungszeiten der Impfstationen in Verden und bei Dodenhof in Posthausen seien die Mobilen Impfteams im gesamten Kreisgebiet im Einsatz gewesen, fasst Neumann zusammen. „Rund 150 Impfaktionen fanden an den unterschiedlichsten Orten in den Gemeinden statt, darunter in Kirchen und Gemeindehäusern, in Jugendzentren und Vereinsheimen, auf Wochenmärkten und den Parkplätzen von Super- und Baumärkten.“ Darüber hinaus habe es regelmäßige Impfeinsätze in Pflegeheimen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe des Landkreises gegeben. Mit der Zulassung des Impfstoffs für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren seien dann zudem circa 1 400 Impfungen an diese Bevölkerungsgruppe zur Unterstützung der Kinderärzte durchgeführt worden.

An der festen Impfstation in der Großen Straße in Verden soll am Dienstag, 13. Dezember, zum letzten Mal die Spritze angesetzt werden. In der zweiten festen Impfstation im Einkaufscenter Dodenhof gehen am Samstag, 17. Dezember, endgültig die Lichter aus. Anschließend werden beide Stationen bis zum Jahresende rückgebaut und der zugehörige Verwaltungsstandort in Verden aufgelöst. Im Dezember bieten die Mobilen Impfteams noch einmal in allen Gemeinden letzte Impfaktionen vor Ort an (siehe Kasten).