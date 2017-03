Offen auch für Klassiker

Verden - „Lesen macht froh“, sagt Sigrid Süllmann. Ein Bekenntnis, das auch die anderen fünf Damen machen könnten, die sich jeden Donnerstag zu ihrem Lesezirkel in der Kreisvolkshochschule treffen. Einige von ihnen befassen sich in dem Kurs von Martina Tontsch-Reuter schon seit Jahrzehnten mit Literatur, lesen gemeinsam und tauschen sich über die Lektüre aus. Das ebenso neugierige wie lebendige Sextett ist dabei keine eingeschworene Gemeinschaft. Im Gegenteil, neue Mitleserinnen und auch Mitleser würde die Gruppe mit offenen Armen begrüßen.

Er ist einer der am längsten laufenden Kurse der KVHS, stellte die Leiterin der Einrichtung, Sabine Wahba, fest. Bei dem Pressetermin, an dem sich die Damenriege vorstellen wollte, schaute sie vorbei. „Kurse wie dieser sind etwas Besonderes“, machte sie deutlich, dass sie schätzt, was die Damen da jede Woche in Raum 210 treiben.

Angefangen habe alles als Gesprächskreis für Frauenliteratur. „Das war 1987 in Achim“, erinnert sich Kursleiterin Tontsch-Reuter. Da habe der Zirkel sich zunächst mit den Klassikern der Frauenliteratur befasst. „Später haben wir den Kreis der Autoren erweitert“, berichtete die Dozentin. Und die Gruppe in Verden sei hinzu gekommen.

Der Stapel der Bücher, die der Kreis gemeinsam gelesen hat, hätte wohl schon eine beachtliche Höhe, wenn die Damen sie stapeln würden. Das machen sie aber nicht. Sie blicken nach vorn, setzen neue Schwerpunkte bei Autoren und Themen. Nachkriegsliteratur, ebenso neuere amerkanische Autoren oder israelische Literatur. Obwohl sich ihre Kursleiterin dazu bekennt, dass sie mit Goethe nichts am Hut hat, waren auch schon mal Klassiker dabei. „Büchner, Kleist, Döblin“ listeten die Damen auf.

Aber eigentlich siegt bei der Lektürewahl offenbar die Neugier, was den Literaturfans einfällt, sind eher Literaten aus dem 20. Jahrhundert und jüngere. Bert Brecht, Else Lasker-Schüler und Christa Wolf gehören da eher zu den älteren. Großen Eindruck hat offenbar Orhan Pamuk auf die Runde gemacht. Vor allem auf Ursula Wolf. Aber nicht alle sind Fans von dem türkischen Nobelpreisträger geworden.

„Manchmal geht es bei uns hoch her“, kommentierte Sigrid Beuss. Die Auseinandersetzung mit dem gemeinsam Gelesenen, ergänzt mit biografischen und fachlichen Informationen von der Kursleiterin, rege oft Diskussionen an. „Dieser Austausch ist mir wichtig“, sagte Rosemarie Pfeiffer. Wenn es nur ums Lesen ginge, könne sie das auch zuhause machen.

„Wir wollen, dass der Kurs bestehen bleibt“, machte Sigrid Beuss das Anliegen der Runde deutlich. Die Damen möchten die Zukunft ihres Kreises nicht den Launen des Schicksals überlassen. Einsteigen sei jederzeit möglich, nicht nur zum Semesterstart im September.

