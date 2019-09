Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt

Verden/Bleckede/Vastrof – Eine Reihe von unterschiedlichen Einsatzszenarien übten am vergangenen Wochenende 110 Einsatzkräfte als Teil der Kreisfeuerwehrbereitschaft Verden. Sie nahmen mit 26 Einsatzfahrzeugen an einer zweitägigen Kreisbereitschaftsübung teil.

Gemeinsam brachen die Fachzüge Logistik, Technische Hilfeleistung (THL), Wasserförderung und Wassertransport sowie die Führungsgruppe der Kreisfeuerwehrbereitschaft am Freitag, gegen 16.30 Uhr, in Richtung Bleckede (Landkreis Lüneburg) auf.

Direkt nach ihrer Ankunft wurde der THL zu einer Unwetterlage alarmiert: Nach einem Tornadoereignis war ein Blitz in einen Baukran eingeschlagen. Drei Personen mussten mit der Drehleiter gerettet und erstversorgt werden. Parallel dazu galt es, zwei Pkw-Insassen zu befreien, die sich im Verlauf des Unwetters mit ihrem Fahrzeug mehrfach überschlagen hatten und anschließend frontal gegen einen Bagger geprallt waren.

Zeitgleich mussten die Fachzüge Wassertransport und Wasserförderung eine Hochwasserlage bekämpfen, bei der es an einem Übungsdeich am Bleckeder Feuerwehrhaus zu mehreren Austritten von Sickerwasser gekommen war. „Nach dem Füllen mehrerer hundert Sandsäcke wurden diese unter den kritischen Augen der Übungsbeobachter verbaut und so die Sickerwasseraustritte gestoppt“, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisfeuerwehr Verden.

Am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, kamen die drei Fachzüge Wasserförderung, Wassertransport und THL dann gemeinsam auf einem Kieswerk in Vastorf (Landkreis Lüneburg) zum Einsatz. An einem Betonsilo war es während Wartungsarbeiten eines Telekommunikationsunternehmens zu einer Verpuffung gekommen. Zudem war es im Bereich einer unterirdischen Tunnelanlage zu einem Brand gekommen. Ein anwesender Mitarbeiter berichtete, dass häufig Kinder in den weitläufigen Tunneln spielen würden. Darüber hinaus war es am äußeren Rand des Betriebsgeländes zu einem Flächenbrand durch Reparaturarbeiten an einem Radlader gekommen, infolgedessen zwei Arbeiter im sowie unter dem Radlader eingeschlossen wurden.

Bei allen Einsatzlagen galt es, umfassende Erkundungen sowie eine qualifizierte Brandbekämpfung und Menschenrettung durchzuführen. Alle Übungen konnten zur vollsten Zufriedenheit der Übungsbeobachter zügig abgearbeitet werden.

Während der gesamten Wochenendübung übernahm der Fachzug Logistik unter anderem die Verpflegung aller Einsatzkräfte, den Betrieb der Nachtunterkunft im Feuerwehrhaus Reinstorf sowie die Versorgung der Einsatzfahrzeuge mit Kraftstoff. Die Führungsgruppe rund um Kreisbereitschaftsführer Joachim Schmidt und seinem Stellvertreter Jens Rebers zeigte sich für die Koordinierung aller Fachzüge verantwortlich.

In einer Abschlussbesprechung aller beteiligten Führungskräfte der Kreisfeuerwehrbereitschaft sowie der Übungsbeobachter wurde das professionelle und zügige Abarbeiten der Übungslagen hervorgehoben, ebenso wie die hohe Motivation der Einsatzkräfte.

Neben Kreisbrandmeister Hans-Hermann Fehling machten sich auch Christian Groth sowie Ronald Möller vom Landkreis Verden ein Bild über den Übungsablauf und von der Leistungsfähigkeit der Verdener Kreisfeuerwehrbereitschaft.