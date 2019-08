Angst kennt Leila keine. Wenn sich ihr kleines Zuhause öffnet, der Besucher einen Blick in die Box wirft, ist der Vierbeiner sofort zur Stelle, um den Gast zu beschnuppern. Dafür nimmt sie sich viel Zeit und freut sich, wenn dabei ein paar Streicheleinheiten für sie abfallen. Gefunden wurde Leila am 5. August in Verden. Wer die Katze kennt, der sollte sich im Tierheim melden.

Info Tierheim Verden-Walle, Telefon 04230/942020