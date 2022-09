Senioren-Uni: Studenten und Dozenten aus Verden

Von: Ronald Klee

Teilen

Die Senioren-Uni liegt ihnen am Herzen: Gerardo Rommel, Brigitte Bortfeldt und Gerhard Bethmann beim Redaktionsbesuch mit Karl-Eckard Lenk (v.l.). © Klee

Studenten und Dozenten aus Verden sind an der Bremer Senioren-Uni aktiv. Sie können sich hier mit dem beschäftigen, was sie wirklich interessiert.

Landkreis – Nach der aktiven Zeit an die Uni und nur das machen, was einen wirklich interessiert. Träume wie diesen hegen viele, während sie in der Tretmühle des Broterwerbs ihre Jahre ableisten. Brigitte Bortfeldt hat aber tatsächlich in einem langen Berufsleben als Lehrerin ihren Wissensdurst nicht verloren. Sie genießt die Möglichkeiten, die ihr die Bremer Uni mit dem Seniorenstudium bietet. Sie ist mit ihrem Eifer nicht alleine, und mittlerweile wächst auch die Zahl der Dozenten, die wie Heinrich Kersten und Dr. Karl-Eckard Lenk mit ihren Kenntnissen den Campus in Bremen aufsuchen.

Das Seniorenstudium, so ist Brigitte Bortfeldt überzeugt, „ist eine feine Sache.“ Dass sie in Pension ist, kauft man der Frau ab, aber sie wirkt agil und unternehmungslustig. Sie besucht regelmäßig die vielfältigen Veranstaltungen auf dem Campus und freut sich über die Gemeinschaft mit ihren angegrauten Kommilitonen. Prüfungsstress, Hausarbeiten und Leistungsdruck gibt es nicht, und so kann sie sich ganz ihren Neigungen folgend mit den Inhalten auseinandersetzen. Das ist das, was sie gesucht hatte. Mittlerweile engagiert sich Brigitte Bortfeldt auch in der Interessenvertretung für das Seniorenstudium an der Akademie für Weiterbildung.

Etwa 700 dieser Studenten im Seniorenalter besuchen mit Brigitte Bortfeldt die Seminare, Vorträge und Vorlesungen. „Viele machen das regelmäßig“, berichtet die Verdenerin. Sie gehört dazu und mittlerweile verbindet sie auch einiges an Herzblut mit den Seniorenstudien. Als sie mit Gerhard Bethmann und Dr. Gerardo Rommel die Redaktion besucht, geht es ihr auch darum, das Angebot bekannter zu machen. Seit 25 Jahren, so berichtet sie, stehen die Hörsäle der Uni für die Senioren offen. „Ganz bewusst wurde das Angebot nicht auf akademische Kreise beschränkt“, merkt Gerhard Bethmann an. Jeder sollte die Möglichkeit erhalten, als Gast mal Uni-Luft zu schnuppern. Und so haben bei Weitem nicht alle 2 000 Gasthörer, die sich im Lauf der Zeit mal dafür gemeldet haben, eine Hochschulzugangsberechtigung wie das Abitur, die sonst die Türen zur Ausbildung an der Uni öffnet.

„Die Seniorenuni ist eine Unterabteilung der Akademie für Weiterbildung“, erklärt Bethmann. Die Akademie, die sonst Fortbildungen im beruflichen Umfeld anbietet, sei aber eine Einrichtung unter dem Dach der Uni Bremen. „Wir sind mit Dr. Brigitte Rosengarten die Interessenvertretung der Seniorenstudierenden“, erklärt Rommel. „Der Senioren-Asta“, formuliert es Bethmann mit einem Lächeln als Vergleich zum Allgemeinen Studenten-Ausschuss.

Manche Veranstaltungen seien aus dem Programm der Fachbereiche, berichtet Bethmann. Sie würden für die Senioren geöffnet, seien aber die ganz normalen Veranstaltungen, in denen der wissenschaftliche Nachwuchs auf seine Abschlüsse vorbereitet wird. Wie bei den jungen Studenten hat Corona auch das Seniorenstudium verändert. Vorlesungen und Seminare werden rein digital als Video-Konferenz oder als Hybrid-Veranstaltung durchgeführt. „Wir helfen auch beim Einrichten, wenn jemand technische Hilfe braucht“, sagt Brigitte Bortfeldt.

Zeugnisse, Diplome oder andere Abschlüsse brauchen die betagteren Kommilitonen aber nicht, und so bietet das Seniorenstudium zusätzlich ganz eigene Veranstaltungen nur für diese Gruppe. Verantwortlich dafür, dass das läuft ist Jaroslaw Wasik. Aber als Interessenvertretung ihrer älteren Kommilitonen kümmern sich Bortfeldt, Rommel und Bethmann ebenfalls um alle Fragen, die aufkommen könnten.

Dazu gehört auch das Angebot an Veranstaltungen. Ein Zufall ist es deshalb nicht, dass die ökologischen Bemühungen um die Imkerei und die Blühstreifen in der Verdener Ortschaft Eissel ihren Weg ins Vortragsprogramm der Senioren-Uni gefunden haben. Und auch ist Brigitte Bortfeldt nicht ganz unschuldig daran, dass der pensionierte Lehrer am Gymnasium am Wall, Dr. Karl-Eckard Lenk, dort eine Veranstaltungsreihe leitet.

Bortfeldt hatte bei ihrem Kollegen angefragt, und so wird er ab Mittwoch mit seinen engagierten Seniorenstudenten der Frage nachgehen „Was ist kafkaesk?“. Der Autor Franz Kafka hat ihn sein Leben lang fasziniert und der Roman „Der Prozess“ hat für den ehemaligen Deutschlehrer am Gymnasium am Wall eine herausragende Bedeutung. Der Text wird denn auch an acht Terminen im Seminarraum der Bremer Uni im Mittelpunkt stehen. „Ich möchte das Werk aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten“, verriet Lenk beim Redaktionsbesuch. Der Roman werde biografisch, politisch und psychologisch betrachtet. Auch die Verfilmung von Orsdon Welles aus dem Jahr 1962 will der Ruheständler mit seinen Studenten ansehen.

Für Karl-Eckhard Lenk ist diese Aufgabe neu und er freut sich genauso darauf, wie früher auf den Unterricht in der Oberstufe des Gymnasiums. Da habe man dann schon richtig mit den interessierten Schülerinnen und Schülern diskutieren können. Fast erwartet der Lehrer noch mehr von den Senioren. „Mehr Kenntnisse und Engagement“, vergibt er Vorschusslorbeeren an seine grauen Studenten. Das Honorar jedenfalls, das er für seine Arbeit erhält, ist nicht der Grund, dass er im Ruhestand noch einmal diese Aufgabe übernommen hat. Es ist allenfalls eine Aufwandsentschädigung, die nicht die Arbeit aufwiegt, die er im Laufe der Jahre in seine Kafka-Forschung gesteckt hat.

Auch für die Studenten ist die Teilnahme nicht komplett kostenlos. Für die Teilnahme an den Semesterprogrammen zahlen sie jeweils 140 Euro. Die Angebote in den Vortragsprogrammen im Frühjahr oder im Herbst bezahlen sie einzelnd.

„Solche Leute wie Herrn Lenk suchen wir“, sagt Brigitte Bortfeldt. Dozenten seien immer willkommen, erklärte sie ein weiteres Anliegen beim Pressegespräch. Willkommen seien immer Leute, die von ihren besonderen Kenntnissen berichten können. Der Eisseler Imker und Blühstreifen-Fachmann Heinrich Kersten etwa, den die Senioren zu Beiträgen in ihrem Vortragsprogramm eingeladen haben. Oder eben auch Karl-Eckard Lenk mit seinem Wissensschatz über Kafka. Andere Themen in diesem Herbst sind der Expressionismus in der Kunstgeschichte, eine Einführung in die Musiktheorie, der Freiheitsbegriff bei Hanna Ahrendt, Trinkkultur mit Kaffee und Schokolade und vieles mehr. Das Spektrum ist groß und das Interesse der Senioren auch. Gerardo Rommel beispielsweise hat sich sein Berufsleben lang mit Lebensmitteltechnologie befasst. Jetzt kann er endlich seine Freiheit nutzen, um tiefer in die Philosophie einzusteigen. Man darf damit rechnen, dass er bei den Hannah-Ahrendt-Veranstaltungen anzutreffen ist. „Wir könnten aber noch mehr Dozenten für naturwissenschaftliche Themen gebrauchen“, sagt er. Wie seine Mitstreiter ist er immer bereit, Fragen dazu zu beantworten und Interessierte zu unterstützen. Zu erreichen sind sie per E-Mail: gerombre@uni-bremen.de, brigitte.bortfeldt@googlemail.com, gerhardbethmann@aol.com und bbents@yhoo.de.