Leere Stühle als Zeichen des Protests

Verden/Walsrode – Ob gestern Nachmittag in Verden oder wenige Stunden zuvor in Walsrode – die Botschaft der Gastronomen ist klar. Die Sitzplätze in ihren Lokalen sollen nicht länger verwaist bleiben. Vor allem aber fordern sie staatliche Unterstützung in der Corona-Krise.

Stuhl an Stuhl reihte sich vor den Rathäusern in Walsrode und in Verden. Wirte und Hoteliers hatten sie aus ihren Lokalen, wo sie zurzeit nicht gebraucht werden, auf die öffentlichen Plätze geschleppt. „Wir sind noch da!“, formuliert Initiatorin Karolin Muës, was die Aktion ausdrücken soll.

Die Kirchlintelner Hotelfachfrau hatte 65 Gastronomen aus Verden angeschrieben und um Beteiligung gebeten. Die meisten ergriffen gerne die Gelegenheit, auf ihre Not hinweisen zu können. Denn die ist groß. „Wenn wir im Juni nicht aufmachen können, wir es für viele ganz ganz eng“, beschreibt Nicolle Stauga von der Verdener Domschänke die Situation.

Ihr Team habe sich mit dem Erstellen eines Hygieneplans, wie viele andere in den Lokalen auch, auf eine Öffnung vorbereitet. Ob man mit einer reduzierten Anzahl von Tischen noch genügend Umsatz machen könne, bleibe aber abzuwarten.

Karolin Muës geht daher noch einen Schritt weiter: „Mit der Öffnung allein ist es nicht getan.“ Sie fordert Steuererleichterungen und die Übernahme der Mieten durch den Bund „ohne bürokratischen Aufwand“.

Auf die Internetseite der bundesweiten Aktion „#leerestuehle“ ist nachzulesen, was Hoteliers und Gastwirte wollen: die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent, die dauerhafte Einführung von sieben Prozent Mehrwertsteuer, die Erweiterung des Bundeszuschusses „Soforthilfe“ für Unternehmen auch mit mehr als zehn Mitarbeitern und eine klare Exit-Strategie.

In Walsrode hörten sich Heidekreis-Landrat Manfred Ostermann und Bürgermeisterin Helma Spöring an, was die Wirte zu sagen hatten. Klaus Anger, stellvertretender Chef der Dehoga Heidekreis, betonte, dass seine Branche dringend Hilfe benötige, nicht nur in finanzieller Hinsicht. Mit der Aktion solle auch die Bevölkerung auf die prekäre Situation aufmerksam gemacht werden. Er und seine Kollegen stünden auf dem Rathausplatz „für viele Gastronomen, die bald nicht mehr durchhalten können“.

Jens Asche, Vorsitzender der Dehoga im Heidekreis, sprach sich in Walsrode für eine baldige vorsichtige Öffnung aus. Sein Kollege aus dem Nachbarkreis, Hotelier Gördt Glander, wünschte sich, dass Wirte und Hotelbetreiber „als ein Team wieder an den Markt gehen“.

Vom Drei-Stufen-Plan, zunächst Outdoor-Angebote wie Freizeitparks, dann Restaurants und mit eingeschränkter Nutzung Ferienwohnungen sowie Hotels und zuletzt den Übernachtungstourismus ohne Einschränkung zuzulassen, hält der Verdener indes nichts. Er fordert eine differenzierte Behandlung von Hotels in Ferienregionen und solchen, die nicht in Tourismus-Hochburgen liegen.

Insgesamt generiere man siebenmal mehr Arbeitsplätze in Niedersachsen als die Autoindustrie, betonte Udo Fuhrhop vom Hotel Forellenhof die wirtschaftliche Bedeutung seiner Branche. Der Tourismus sei der zweitstärkste Umsatzbringer im Land. Mit 2,5 Millionen Stellen sei die Branche bundesweit der größte Arbeitgeber, ist in Verden von Sven Sottorff, Betreiber des Sottis, zu hören. Wie viele es am Ende der Corona-Krise noch sein mögen? Sottorff malt ein düsteres Bild. Die Dehoga rechne mit mindestens 70 000 Schließungen und befürchte gar das Doppelte. mü/kp