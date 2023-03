Verden leuchtet: Erst wird‘s teuer, dann sparsam

+ © Markus Wienken Bis in den Morgen brennt Licht im Holzmarkttunnel. © Markus Wienken

LED statt Natriumdampf, das lässt sich die Stadt Verden pro Jahr 750.000 Euro kosten. Und jetzt spielt auch noch der Markt verrückt...

Verden – Erst kostet es ordentlich Geld, aber irgendwann wird’s billiger und vor allem umweltfreundlicher. Die Stadt rüstet Straße für Straße die Beleuchtung um. Natriumdampf frisst Energie, kommt raus, LED dafür rein. 750. 000 Euro stehen dafür im laufenden Jahr zur Verfügung. Das Geld könnte für die Umrüstung von circa 400 Lampen reichen, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Sicher ist das nicht. „Die Preissprünge am Markt sind schwer zu kalkulieren, liegen zeitweilig bei 200 Prozent. Das hat es in dem Ausmaß bislang noch nicht gegeben“, sagt Andreas Engfer von den Stadtwerken Verden.

Neues Licht in den Seitenstraßen rund um den Bahnhof in Verden

Der Plan, wo aktuell ausgetauscht wird, steht bereits. Sind die Lampen da, gibt’s neues Licht per LED in den Bereichen von Siemensstraße, dann abseits der Eitzer Straße/Wall, in den Seitenstraßen bis zum Bahnhof, darunter Josephstraße, Südstraße, Georgstraße und Windmühlenstraße. Unterwegs sind die Elektriker auch in den Seitenstraßen rund um den Nordertorkreisel/Finanzamt. „Mal sehen, wie weit wir mit dem Budget kommen“, so Niclas Rippe, Fachbereich Straßen und Stadtgrün.

+ LED-Lampen sorgen von Nordertor durch die Innenstadt für Licht und niedrige Stromkosten. Auch andere Bezirke werden umgerüstet. © Markus Wienken

Stadt Verden investiert 3,75 Millionen Euro

Ein Austausch mit System. Die Stadtverwaltung hat nach einer Testphase mit unterschiedlichen LED-Leuchten vorgeschlagen, die vorhandene Straßenbeleuchtung großflächig auf LED-Leuchten umzuschalten. Stadt und Stadtwerke greifen dafür tief ins Portemonnaie, investieren in den kommenden Jahren insgesamt 3,75 Millionen Euro. Der Rat hat dem zugestimmt. Der Tausch alt gegen neu läuft seit fast zehn Jahren. Gewechselt wird, je nach Technik der Lampe vor Ort, der komplette Kopf oder nur das, was drin steckt.

In Verden brennen 2600 LED-Leuchten

Das Programm ist durchaus anspruchsvoll. Wird’s dunkel in Verden, schalten sich stadtweit 4 900 Lampen an. Mittlerweile steckt in mehr als der Hälfte der Köpfe LED. „Insgesamt sind es circa 2 600 Leuchten“, weiß Rippe. „Da ist Verden anderen Städten vergleichsweise weit voraus.“ Gut sichtbar zum Beispiel in Verdens Innenstadt, zwischen Nordertorkreisel und bis in die Fußgängerzone, wo nicht nur die Birnen, sondern auch die Köpfe der Lampen vom Mast kamen und ersetzt wurden. Und auch am Holzmarkt bleibt es hell, vor und im Tunnel, wo durchgängig Licht brennt, weil es ohne richtig gefährlich wird.

Verden arbeitet mit Ökostrom

Die Investition zahlt sich aus, sagt Rippe. Nicht nur, weil es sicherer wird. „Die Strompreise steigen, wir rechnen mit Einsparungen von bis zu einem Fünftel der Kosten.“ Und umweltfreundlich arbeitet LED dazu. Rippes Rechnung: „100 Natriumdampfleuchten mit 158 Watt gegen LED-Leuchten mit 31 Watt getauscht, allein diese Sanierungsmaßnahmen sparen jährlich 44 290 kWh an elektrischer Energie und umgerechnet 26,13 Tonnen an CO2.“ Zwar fließt aus den städtischen Steckdosen, egal ob wenig oder viel, umweltfreundlich mittlerweile Ökostrom aus Wind und Sonne. „Aber gut zu wissen, dass es Einsparungsmöglichkeiten gibt, die greifen“, so Rippe.

+ Wo nicht nachgerüstet werden kann, wird ausgetauscht. © Markus Wienken

Punktuell mehr Licht an den Zebrastreifen in Verden

Auch deshalb fährt, egal ob Natriumdampf oder LED, wenn’s Nacht wird in Verden die Beleuchtung wochentags von 23 bis 5 Uhr und am Wochenende, Freitag und Samstag, von 1 bis 5 Uhr, komplett runter. Lediglich der Holzmarkttunnel ist durchgängig unter Strom. Daran wolle die Verwaltung auch festhalten, so die derzeitigen Absprachen. Und es wird punktuell nachbelichtet. Fußgängerüberwege, die Verdener Kreisel und das Gelände rund um den Bahnhof haben die Planer auf dem Zettel. Da, wo es Zebrastreifen gibt, soll angefangen werden. Circa 30 Überwege hat Andreas Engfer gezählt. Das Mobiliar pro Überweg ist Standard. „Zwei Leuchten, die dann durchgängig mit Einbruch der Dunkelheit bis zum Morgen brennen“, so Engfer. Grob geschätzte Kosten pro Installation: „Wenn’s schnell geht, paar Hundert Euro, wenn’s in die Erde geht, eher eine Summe im vierstelligen Bereich“, schätzt Engfer. Konkret festlegen mochte er sich nicht: „Denn auch da spielen die Preise am Markt mittlerweile verrückt.“

Von Markus Wienken