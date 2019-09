Lebensrettender Tropf

Verden-Dauelsen - Von Lisa Hustedt . Niedrigwasser, Fäule und Fischsterben – im August 2018 sah es für den Mühlenteich in Verden-Dauelsen gar nicht gut aus. Doch vielen Anwohnern und Vertretern von Behörden und Verbänden war daran gelegen, das ortsbildprägende Gewässer nahe dem Sachsenhain zu erhalten. Deswegen forderten sie auf einer Versammlung am Naturerholungsgebiet, dass der Mühlenteich langfristig gerettet wird, und setzten sich durch: Über das vergangene Jahr hinweg beschloss die Stadt eine Reihe an Maßnahmen zum Erhalt des Gewässers. Diesen Sommer wurden diese aufgrund des erneut ausbleibenden Regens und den langen Hitzeperioden auf die Härteprobe gestellt.

„Trotz des extremen Wetters bestand zu keinem Zeitpunkt ein Sauerstoffmangel, der Mühlenteich hat weder zu faulen noch zu stinken begonnen und ist somit auch nicht gekippt“, berichtet Bernd Kiefer, Umweltbeauftragter der Stadt Verden. Zwar habe man es nicht ganz geschafft, den maximalen Wasserstand des Teichs aufrechtzuerhalten, aber „die Verdunstungsrate bei Temperaturen über 30 Grad ist einfach zu hoch, da lässt sich das nicht vermeiden, dass der etwas sinkt“, erklärt Silke Brünn, Fachdienstleiterin der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis.

Sichergestellt wird die Versorgung des Mühlenteichs über einen extra gebohrten Grundwasserbrunnen und durch Schläuche. Somit hängt das Gewässer – wortwörtlich – seit dem Frühsommer am Tropf. „Das Wasser wird von einer elektrischen Pumpe gefördert und über eine Treppe in das Gewässer geleitet“, so Kiefer. Dadurch würde es verwirbelt und mit Sauerstoff angereichert. „Täglich fördern wir circa 40 Kubikmeter Wasser, welches in den Teich geleitet wird. Die Treppe läuft immer tagsüber, nachts wird sie durch eine Zeitschaltuhr automatisch abgeschaltet.“

Zusätzlich belüften Schläuche den Mühlenteich, die auf dem Teichgrund ausgelegt sind. „Durch die wird rund um die Uhr Luft gepumpt, wodurch noch mal Sauerstoff in das Gewässer eingebracht wird“, so der Umweltbeauftragte.

Beide dieser Maßnahmen laufen seit circa drei Monaten. „Wir haben jeweils eine Wasserprobe am Anfang und am Ende des Monats Juni genommen und konnten beim Untersuchen dieser feststellen, dass das Wasser deutlich klarer und sauerstoffreicher war“, freut sich Kiefer. „Selbstverständlich müssen wir weiterhin überprüfen und schauen, wie sich die Situation am Mühlenteich entwickelt“, mahnt er aber.

„Alle Maßnahmen wurden mit der Arbeitsgruppe und unter Einholen fachlicher Beratung entwickelt“, erklärt der Verdener Bürgermeister Lutz Brockmann auf Anfrage dieser Zeitung. Die AG hatte sich im Vorjahr zur Rettung des Mühlenteichs gebildet, aus Vertretern der Verwaltung und Anwohnern. Neben der Arbeitsgruppe beteiligte sich auch ein Verein namens Dauelsen-Halsetal maßgeblich an der Gestaltung des beliebten Naturerholungsgebiets.

Jetzt gelte es noch, die Umgebung des Mühlenteichs zu gestalten und aufzuwerten, so der Umweltbeauftragte.

So soll zum Beispiel die Oberfläche des Fußwegs parallel zur Bahn ausgebessert werden. Der jetzige Sandweg wird mit Schotter befestigt und somit wetterfest. Außerdem soll die kleine Holzbrücke über erneuert werden: „Das Holz ist nicht mehr das beste, weswegen demnächst die begehbare Fläche und das Geländer ausgetauscht werden“, so Kiefer