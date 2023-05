„Bei Leo“ sind ganze Abi-Generationen herangewachsen

Von: Heinrich Kracke

Leo und Irmi, wie man sie kennt, hinter dem Tresen. © Kracke

Die Kneipe „Bei Leo“ in Verden ist Kult. Ein Besuch bei Leo, der eigentlich Heinz heißt.

Verden – Er hat seinen Stammplatz aufgegeben. Nicht für immer, allenfalls für ein paar Stunden, aber er hat ihn gewechselt. So viel steht fest. Leo sitzt. An diesem Vormittag sitzt er, und macht damit alles anders als er es ein Leben lang gewohnt war. Nicht nur ein paar Jahre, nein, tatsächlich ein Leben lang. Fast ein halbes Jahrhundert hat er im Stehen verbracht, hat von morgens bis abends gestanden, hinter dem Tresen gestanden in der Gaststätte, die seinen Namen trägt.

Bei Leo. Aber an diesem Vormittag sitzt er. Zwar immer noch dort, wo er ein Leben lang seinen Platz gefunden hat, in der Gaststätte, aber diesmal eben nicht an deren Rückwand, diesmal auf der gepolsterten Bank am rustikalen Tisch am Fenster. Und er sitzt nicht allein. Ehefrau Irmtraut, die alle nur Irmi nennen, sie hat sich dazugesellt. Die Zeitung liegt zusammengefaltet vor ihnen, schon ausgelesen. „Wir sitzen hier, weil es am hellsten ist.“

Drei Jahre im Notbetrieb

Und schon schweift ihr Blick aus dem Fenster. Zunächst mal auf das, was sie bewegt, und was sich buchstäblich bewegt. Auf den Gehsteig fällt ihr Blick. „Schon wieder eine Absenkung“, sagt Irmi. Tatsächlich, eine Delle im sonst ebenen Trittoir der Lahusenstraße, eine leichte Lunke. Absenkung. Ein Wort, das sie zehn Jahre lang beschäftigte und immer noch beschäftigt. Die Absenkung vor dem Haus, die Absenkung im Haus, der Kanalbruch, der alles ausgelöst und längst behoben, er hat sie Nerven gekostet und Geld und er hat vieles verändert. „Wir können ja nichts dafür, dass dieser Kanal marode war“, sagt sie. „Aber wir waren es, die auf allen Kosten hängen geblieben sind.“

Und nicht nur darauf. Drei Jahre lief der Notbetrieb. Für eine Gaststätte können drei Jahre das Ende bedeuten. Sie haben dennoch wieder eröffnet. An seinem 70. Geburtstag war es soweit. In einem Alter, in dem andere ans Aufhören denken. Nicht sie. Voll rein gehängt haben sie sich. Wie immer.

„Wir schließen um 17 Uhr auf“

„Es begann ganz gut. Aber dann kam Corona.“ Und alles änderte sich weiter. Von ganztägigen Öffnungszeiten keine Spur mehr. „Wir schließen inzwischen um 17 Uhr auf.“ Und wie lange sie überhaupt noch aufschließen, ist außerdem die Frage. „Nee, darüber haben wir noch nicht gesprochen“, sagt Leo. Nur eines stehe fest, sagt er, der eigentlich Heinz heißt, aber das weiß kaum wer. Heinz Müller. Nicht mal seine Frau. „Ich kenne ihn nur als Leo.“ Fest stehe jedenfalls, sagt Leo, zwei Jahre halte er, halte sie, halten beide gemeinsam die Gaststätte noch offen. „Zwei Jahre auf jeden Fall. Dann haben wir Jubiläum. Dann sind wir seit 50 Jahren hier.“ Schließlich geht es nicht nur um die Gaststätte, es geht um viel mehr. „Es ist unser Lebens-Projekt“, sagt Irmi. Zwei Jahre also mindestens. „Solange halten wir durch.“

Und mit ihnen die Biersorte der etwas anderen Art. Aus dem Zapfhahn ganz vorne links strömt Löwenbräu. Wieder so eine besondere Geschichte der Verdener Kultkneipe, in der ganze Generationen den Schritt sozusagen vom Kindsein zur Jugend gegangen sind, ganze Abi-Generationen. Das Löwenbräu also. Die Münchener Brauerei gleichen Namens hatte seinerzeit die als Ausspann und Schenkwirtschaft gegründete Gaststätte unter Vertrag genommen. Einer der Pächter, Franz Ante, hatte daraus ein Stück Hofbräuhaus zu machen versucht, Leo Müller brachte das Haus geschmacklich in die norddeutsche Tiefebene zurück. „Habt ihr auch ein Pils“, fragte er vor 48 Jahren. Hatten sie, aber es wolle ja keiner, sagten sie. Leo wollte. „Es ist das stärkste Pils in Verden“, befand er, und sagt es noch heute, und hat den Entschluss nie gereut. „Es ist das beste Bier. Premium-Pils aus München.“

Ausnahmezustand schon morgens um 9 Uhr

Und da er schon mal bei den Anfängen angelangt ist, verschwimmt der Blick aus dem Fenster. Häuserfassaden stehen gegenüber. „Früher lag dort ein kleiner Garten“, sagt Leo. „Davor saßen die Leute auf dem Gehsteig und hatten ihr Bier in der Hand.“ Im Ausnahmezustand befand sich die Kneipe, im Dauer-Ausnahmezustand. „Morgens um 9 schon alles knüppelvoll.“ Eine richtige Szenekneipe eben. Ein täglicher Anlaufpunkt. „Wir hatten jeden Tag von morgens bis abends geöffnet, bis tief in die Nacht.“ Einige haben ihren Aktionsradius gleich ganz in die Gasträume verlegt. Legendär beispielsweise die Ortsgruppe Verden des KBW, des Kommunistischen Bundes Westdeutschland. Die Geschäftsstelle, das war ein Tisch im Clubzimmer bei Leo.

Ein Mosaikstein, der das Revoluzzer-Image der Gaststätte weiter festigte. Den Nachbarn damals ein Dorn im Auge. „Sie haben Unterschriften gegen uns gesammelt.“ Zu laut sei es, ein jugendgefährdender Anlaufpunkt. „Wir haben uns einiges anhören müssen.“ Und zu fühlen bekamen sie es auch. Damals gab es noch die Polizeistunde. Um 1 Uhr in der Nacht musste Schluss sein. Sie haben es ja durchzusetzen versucht. Häufig blieb es beim Versuch. „Die Polizei war sehr oft da.“ Dezibel-Messungen fanden ebenfalls statt. „Eine wirklich zu hohe Lautstärke konnte uns nie nachgewiesen werden.“ Und das, obwohl die Musikbox den ganzen Tag dudelte. Die Beatles, die Stones, Leo kann mit beiden leben, Roger Waters, sie alle sorgten für Dauersound. Dann die neue Musikanlage, erstmals sowas Futuristisches wie ein Kassettenrekorder, Gäste, die selbstaufgenommene Kassetten mitbrachten, „spiel das mal“, von Flüsterstimmung jedenfalls nie eine Spur.

„Heute sind wir die alten Stiesel“

Wer in die Kneipe kam, der fühlte sich sofort wohl. Sie mochte noch so voll sein, Leo hatte immer den freundlichen Blick drauf, den er jedem Neuen zuwirft, man spürt, man ist willkommen, und mit ebenso freundlichem Blick nahm er die Getränkebestellung auf, willkommen, ja, so fühlten sich die jungen Erwachsenen damals, berichten viele, jedenfalls, solange man der vorherrschenden Altersgruppe angehörte. Die Nachbarn reagierten anders. Leo schmunzelt. „Heute sind wir die alten Stiesel.“ Viele Freundschaften haben sich entwickelt, sagt er, Freundschaften im ganz nahen Umfeld an der Stirnseite des Fischerviertels, wo das Wohnen durchaus etwas kleinteiliger ausfällt als im Rest der Stadt.

Kostenloses Theater hinter dem Tresen

Freundlich war er, freundlich ist er, freundlich ist auch sie. „Wir waren blauäuig“, beschreibt Irmi die Lage. Striche auf den Bierdeckeln, das war damals üblich. Einige haben hinterher vergessen zu zahlen. „Ein Stammgast fragte uns, ob wir ihm hundert Mark leihen können. Er müsse sein Auto aus der Werkstatt holen. Wir haben ihm geholfen. Zurückerhalten haben wir es nie.“

Und wer freundlich ist, zu seinen Gästen freundlich, der ist auch untereinander freundlich? Als Ehepaar, ein Jahr nach der Gaststätten-Öffnung haben sie geheiratet, seit 47 Jahren hält die Ehe, immer freundlich? Und nachsichtig? Eine Frage, die das Ehepaar überrascht. Sie halten inne in ihren Erinnerungen. Das Schweigen dauert unendliche Augenblicke. „Also, ich war Arzthelferin. Bis zur Pensionierung war ich in einer Zahnarztpraxis beschäftigt“, sagt Irmi. Da kann man sich aus dem Wege gehen, zeitweilig zumindest, will sie sagen.

Die ganze Wahrheit ist damit noch nicht erzählt. Jetzt holt Leo aus. „Okay, wir diskutieren“, sagt er, und wird einen Moment später noch konkreter. „Okay, wir giften uns an.“ Legendär die Feier zu seinem 50. Geburtstag, ein guter Freund brachte die Atmosphäre in der Gaststätte auf den Punkt. „Supernett, immer viel los“, schrieb er. „Und mit kostenlosem Theater hinter dem Tresen.“ Leo hat diesen Ausführungen nichts hinzuzufügen. Irmi auch nicht.

Sonnabends war zu

Eine richtige Schiffsglocke ist sie nicht. Dann hätte sie am Klöppel einen Handgriff, idealerweise einen aus Leinen geflochtenen Handgriff, was das Sammlerherz höher schlagen ließe. Diese Glocke hat am Klöppel eine unspektakuläre Kette. Richtig in den Blick fällt sie auch nicht mehr, wie sie da so über dem Tresen hängt. Aber eine Geschichte hat sie dennoch zu erzählen. Seit ewigen Zeiten hängt sie dort. Kommt jemand neu in die Kneipe, dann verstummen zuweilen die Gespräche der anderen Gäste, vor allem derer am Tresen. Würde der Neue sie betätigen? Vielleicht, weil er den Gastwirt auf nächste Kundschaft aufmerksam machte? Schlägt er die Glocke tatsächlich? Er hätte aufs falsche Pferd gesetzt. „Das ist das Zeichen für Tresenrunde. Auf Kosten desjenigen natürlich, der den Klöppel in Schwung gebracht hat“, sagt Leo. „Das weiß hier jeder.“

Andere Dinge haben sich verändert, leicht zumindest. „Ich hatte irgendwann die Nase voll von den gelblichen Scheiben in den Lampen“, sagt Irmi. Aber deshalb gleich die ganze Leuchte wegwerfen? Nicht sie. „Wir haben die Scheiben gegen Klarglas ausgetauscht.“ Echte Neuerungen in den vergangenen 48 Jahren sind allerdings auch sichtbar. Früher stand in der Ecke neben dem Tresen ein Ofen, ein Ölofen. Er ist weggeräumt, eine Sitzecke hat hier Platz gefunden. Der alte Flipper wird auch nicht mehr gebraucht. Und über allem hängt jetzt eine von der Löwenbräu vorgeschlagene Lampe. Ein halbes Fass mit Glühkerzen drumherum. Unter den dunklen Decken, manche geschwungen, „ich finde sie nicht schön“, sagt Irmi, versehen die Lampen ihre Dienste. Sagen wir es so: Wer in die Kneipe schlendert, auch nach Jahren mal wieder, vielleicht nach Jahrzehnten, der trifft auf ein vertrautes Bild.

Und bestellt er das, wofür die Gastronomie berühmt ist, für die Zwiebelsuppe zum Beispiel, oder die Currywurst, dann wird er nicht enttäuscht. Nur die Frikadelle, sie ist irgendwie verschwunden von der Speisekarte. Und die Öffnungszeiten, sie haben sich ebenfalls angepasst. Einen ersten Einschnitt erlebten Irmi und Leo schon zwei Jahre nach der Öffnung damals in den 70er-Jahren. „Das war die Zeit der Diskotheken“, sagt Leo. Die Disco in Asendorf, das Break Out, oder die Hippiedisco Welcome in Hützel, sie lockten Menschenmassen. „Wir haben darauf reagiert. Sonnabends war bei uns zu“, sagt Leo.

Die Frage eben nur, wie es weitergeht. Drei Kinder immerhin, vielleicht käme eines als Nachfolger in Betracht? Aber als die beiden Jungen und das Mädchen Abitur machten, da „war mir klar, das wird nichts mit Wirt“, sagt Leo.

Irgendwie soll das inzwischen kernsanierte Haus dennoch in der Familie bleiben. Soweit sind sie sich einig, Irmi und Leo, beide in ihrem Lebenswerk, in der Kneipe. Die Tochter, die dieser Tage geheiratet hat, sie soll später hier einziehen. Eine Gaststätte hätte dann keinen Platz mehr.