Lebensläufe in der Region

Verden - Von Antje Haubrock-kriedel. „Lebensläufe zwischen Elbe und Weser“: Der dritte Band des Nachschlagewerkes vom Landschaftsverband Stade ist erschienen. Gemeinsam mit dem Kreis Verden stellte der Verlag das Buch im Kreishaus vor. Mit diesem dritten Buch ist das Lexikon der Biografien nun vollständig. Gemeinsam mit den ersten 2002 und 2010 erschienenen Bänden steht allen historisch Interessierten und Forschenden nun ein illustriertes und zugleich wissenschaftlich fundiertes Handbuch über den Elbe-Weserraum zur Verfügung.

Der Leiter des Verdener Kreisarchivs, Dr. Florian Dirks, würdigte Biografien als wichtigen Zugang zur Regional- und Heimatforschung der modernen Geschichtswissenschaft. Bislang sei der ehemalige Regierungsbezirk Stade eher spärlich mit solchen Lebensläufen ausgestattet gewesen. Die drei Bände würden das nun ändern. Besonderes Wirken sei nicht von großen Metropolen abhängig, betonte Dirks.

Von A bis Z werden Lebensbilder von 88 Männern und Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart dargestellt. Alle haben im Raum der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden und des Landes Hadeln beziehungsweise im späteren Regierungsbezirk Stade in ganz unterschiedlicher Weise Bedeutung erlangt. Ein breites Spektrum gesellschaftlicher Bereiche wie Verwaltung, Politik, Kirche, Adel, Kunst, Musik, Architektur, Literatur, Geschichtsforschung, Heimatkunde, Gewerbe, Industrie Schule und Naturwissenschaft wird so abgebildet. „Regionale Identität braucht die Farben der Geschichte, und die sind hier kräftig gemalt“, versprach Dr. Hans-Eckhard Dannenberg, Geschäftsführer des Landschaftsverbands Stade.

Herausgeberin Dr. Heike Schlichting wies auf Frauen hin, die mit ihren Lebensläufen ihren Platz in dem Buch gefunden haben. Darunter die jüdische Kaufhausbesitzerin Jeanette Schocken, die 1941 nach Minsk deportiert wurde. Ebenfalls vertreten sind die Tänzerin, Bildhauerin und Malerin Olga Bontjes van Beek oder Franziska von Oldershausen. Die Leiterin der höheren Töchterschule in Buxtehude und Kinderbuchautorin war auch als Bürgervorsteherin aktiv.

Autor Günter Schnakenberg stellt Brotfabrikant Fritz Lieken vor. 1922 übernahm dieser die stillgelegte Simonsbrot Bäckerei in Achim. 1926 gelangt es ihm, Schnittbrot haltbarer zu machen, indem er es wärmebehandelt und in Stanniol verpackt. 1950 bringt Lieken von einer Amerika-Reise die Idee vom Durchlaufofen mit. Als erster deutscher Bäcker baut er eine moderne Vollkorn-Backstraße und revolutioniert damit die Produktion in Deutschland. Einen Sprung zurück ins Mittelalter machte Dr. Arend Mindermann. Er widmete sich dem Verdener Bischof Johann III. von Asel. Zunächst Domherr in Hildesheim wurde er später Sekretär des Papstes Martin V. in Rom. Der Pontifex setzte ihn 1426 als Bischof im völlig zerrütteten Bistum Verden ein. Johann von Asel setzte sofort alles daran, das Bistum finanziell zu sanieren. Durch den Erwerb der Burgen Stellichte und Lauenbrück versuchte er, die Grenzen des Bistums zu schützen. Daneben kaufte er fremde Hoheitsrechte und Grundbesitz auf und erwies sich dabei als Finanzgenie und wurde sogar der Alchimie bezichtigt. Um Münzen Prägen zu können, erwarb er zwei Neuntel des Rammelsberges bei Goslar.